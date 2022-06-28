解放軍駐港女兵苦練　儀仗隊迎光1分鐘不眨眼...抬腿10分鐘不晃

記者魏有德／綜合報導

香港7月1日將舉行回歸慶典，解放軍駐港女兵也將參與儀仗隊的工作。《解放軍報》今（28）日釋出女兵平日練習的片段，儀仗隊不僅要練就迎光1分鐘不眨眼的功夫，中式步操中的正步高抬腿也要能達到10分鐘不晃動的要求，還有女兵為了練習，2個月踢壞一雙皮靴，一年內就消耗5雙。

▲解放軍駐港女兵儀仗隊。（圖／翻攝央視軍事）

《解放軍報》影片顯示，駐港女兵身著迷彩戰鬥服，迅速登上吉普車，在模擬城鎮中進行實戰演練，執行攻堅任務等多項操練，還有槍枝專精訓練及甲車駕駛訓練，甚至有直升機飛行員實操和自由搏擊等項目，內容與男性士兵無異。

▲藏族女兵達瓦卓瑪兩個月踢壞1雙鞋。（圖／翻攝央視軍事）

值得注意的是，部分駐港女兵也須擔任儀仗隊的工作，其中，一名藏族的女兵達瓦卓瑪透露，女兵在力量上偏弱，拍槍、擺臂、正步砸地要跟男兵達到一樣的標準，必須得加練，「參訓時，兩個月就踢壞1雙鞋，1年時間5雙靴子全部報廢。」

▲解放軍駐港部隊女槍王龍喬冉。（圖／翻攝解放軍報）

解放軍駐港部隊此前舉行的年度狙擊手大賽，也是由女兵奪下「槍王」稱號。這位名叫龍喬冉的女兵年僅20歲，代表裝步一連參加比賽，剛開始雖不被看好，但結果卻技驚四座，成功贏得比賽，擊退眾多男性士兵，成為駐港部隊中的女槍王。