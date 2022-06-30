習近平今下午會見港主要官員　港媒：考量疫情「晚宴取消」

▲今最後一天任職港特首林鄭月娥，原訂今晚安排晚宴招待習近平，考量疫情取消。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平今（30日）提前一天抵港，據港媒報導，習預計下午會見港府主要官員及社會各界人士，但今晚港特首林鄭月娥原本在禮賓府安排晚宴招待習近平賢伉儷，最終考量疫情取消。習近平明7月1日出席慶祝香港回歸25週年大會暨新一屆政府就職典禮，並發表重要談話。

《星島日報》報導，習近平今下午抵港，隨後將會接見本港的主要官員、行會成員、部分港區人大政協，以及政商界人士。上述相關主要官員昨日在酒店閉環隔離。

結束會見後，習近平今晚搭高鐵回深圳過夜，明日再搭乘高鐵返港，出席慶祝香港回歸25週年大會暨新一屆政府就職典禮，發表重要講話，並為下任特首李家超及其他主要官員監誓。

▲大陸國家主席習近平及彭麗媛，2017年參加港回歸20週年慶祝大會。（資料圖／香港政府新聞網）

習近平此次赴港有多重意義，一方面參加港回歸25週年慶祝大會，以及新任特首就職典禮；實際上，也是向外宣示《香港國安法》實施後，在「愛國者治港」、「一國兩制」雙軌治理之下，香港整體社會治安、經濟活動等如何逐漸恢復以往秩序。

陸官媒《人民日報》昨29日發表署名文章，題為《堅定不移維護香港長期繁榮穩定——習近平總書記引領「一國兩制」香港實踐行穩致遠》。文章首先提到，香港回歸祖國25年來，儘管經歷許多風雨挑戰，「一國兩制」在香港的實踐取得成功，對港、澳來說，「一國兩制」是最大的優勢，國家改革開放是最大的舞台，共建『一帶一路』、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施是新的重大機遇。」

文章指十八大以來，習近平就香港工作發表一系列重要講話和重要指示批示，為推動「一國兩制」在香港的實踐行穩致遠指明瞭前進方向，提供根本遵循。

文章強調，2019年「修例風波」衝擊香港，反中亂港勢力煽動各種激進暴力活動，蓄意破壞香港社會秩序，公然挑戰憲法和《基本法》確定的香港特別行政區憲制秩序。但《香港國安法》的制定實施，有力打擊「港獨」，撥亂反正社會秩序，發揮關鍵作用，是「一國兩制」事業發展的重要里程碑。

文章重申，「香港由亂及治的重大轉折，再次昭示了一個深刻道理，那就是要確保『一國兩制』實踐行穩致遠，必須始終堅持『愛國者治港』」，「愛國者治港」是「一國兩制」的應有之義，香港是中國的一個特別行政區，愛國愛港是每名特區從政者必須堅守的政治倫理，也是《基本法》和《香港國安法》明確規定。