習近平七一重要演說　港媒：或將對2047問題打強心針

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平將出席香港回歸25週年相關活動，雖官方尚未證實是以親自到場或視訊參加的方式出席，不過，就港警及港府相關活動安排，習近平親自出席的機率仍高。對於習近平的七一演說內容，港建制派認為，習近平將會對香港2047年後的前景提出重要論述，對一國兩制方針打強心針。

▲香港政治界及商界都在關注2047年議題。（圖／CFP）

《星島日報》報導，今年七一，是香港回歸二十五週年，是《基本法》規定五十年不變的中頁，距離2047年只有二十五年。香港商界一直關注「一國兩制」在2047年後的前景，游說中央及早作出決定，以消除不確定性；據聞，更有建制派人士建議中央，以法律的形式將2047問題確定下來。有建制中人估計，習近平今次就香港「一國兩制」發展發表重要講話，就可能觸及2047年的問題。

香港基本法委員會主任沈春耀曾引述習近平談話指，中央貫徹「一國兩制」方針，堅定不移、不會變、不動搖，全面準確確保「一國兩制」在香港不變形、不走樣，始終沿着正確方向前進。

沈春耀強調，「一國兩制」五十年不變只是形象化說法，應理解為首五十年「不能變」，五十年後就是「不需要變」。大陸前領導人鄧小平也曾多次表明，為實踐發展目標，要更加開放，既然是這樣，怎會改變對香港的政策，五十年後不會變亦不需要變。

港建制派人士認為，商界及國際社會都將關注習近平對2047年問題的表態或相關論述，同時，習近平的重要演說也是向國際社會發出訊息，對於奠定香港未來的發展路向，相信甚為關鍵。