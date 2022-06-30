七一回歸25週年遇「芙蓉」　港天文台：將出現狂風驟雨

▲明天7月1日是香港回歸25週年，今日受「芙蓉」影響，已出現陰天陣雨。（圖／香港01授權）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平今（30日）下午搭高鐵赴港，可能遇到下雨天。原先位於南海海面的熱帶性低氣壓已於今上午增強今年第3號「颱風芙蓉」，將往海南島和香港方向移動。香港天文台也密切關注颱風動態，由於明天慶祝香港回歸25週年活動，預計今下午一直到7月1日香港水氣增多，會出現狂風驟雨。

香港各地方準備慶祝活動，今上午還有短暫陽光，偶而飄起陣雨，越接近中午天氣開始轉差。香港天文台預測，接下來會以密集的間歇性陣雨，伴隨狂風。外界也觀望，如果持續陣雨是否

綜合港媒報導指出，香港天文台高級科學主任張冰表示，「目前按照颱風預測路徑，本港今風勢不會增強，1號戒備信號會在今日傍晚6時前維持，估計會於今晚發出3號強風信號。」

根據現時路徑推測，估計「芙蓉」將在明日7月1日傍晚最接近本港，約300公里，壞天氣會持續到3日之後。

香港天文台也預計「七一」當天會有強風，地勢高地方風力會更強，天氣將出現「狂風驟雨」。依照往例，港回歸逢五、逢十都會施放煙火，這次基於疫情考慮，香港回歸25週年的慶祝活動，不會有煙花表演。

▼今年第3號颱風「芙蓉」生成，朝海南島、香港前進。（圖／氣象局提供）



