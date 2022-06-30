順手A走路邊機車安全帽　北市男超瞎理由曝

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子日前發現放在機車上的安全帽不翼而飛，報警處理後發現1名男子順手牽羊，將安全帽偷走後搭上朋友機車離開，警方循線查獲男子到案，男子竟然表示，因為當時唱完歌要搭朋友機車，但沒有安全帽，為了躲避警方開單，所以才「順手」拿了沒上鎖的安全帽。

警方調查，30歲的李姓女子日前將機車停放在中正區KTV附近的馬路邊，上午準備上班時發現安全帽不翼而飛，立刻報警處理，警方獲悉後展開追查，發現當天凌晨，23歲的廖姓男子涉嫌將李女放置在機車椅墊上的安全帽偷走，隨即通知廖男到案說明。

▲男子為了省車錢想搭朋友機車，怕被警察開單，順手A走路邊安全帽。（圖／記者邱中岳翻攝）

廖男6月底到派出所說明，坦承因為當時歡唱結束，為了省下計程車錢，所以決定搭朋友的順風車，但因友人車上沒有安全帽，擔心被警方開單，所以才會鎖定停放路邊的整排機車，將沒收好的安全帽拿走，警方訊後依照竊盜罪嫌將他函送法辦。

▲男子為了省車錢想搭朋友機車，怕被警察開單，順手「康」安全帽，然後騎車離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

廖男為了躲避警方開罰未戴安全帽的罰單，竟然順手拿走女子的安全帽，荒唐行徑也讓警方感到傻眼，也呼籲民眾，個人隨身物品應妥善保管，不能圖一時方便隨意放置以免變成有心人士下手目標，另提醒民眾切勿以身試法。