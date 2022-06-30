大車讓路駕駛嗨踩油門超車！下秒悲劇　網：學長啟動陷阱卡

記者黃翊婷／綜合報導

基隆一名網友昨日（29日）在臉書分享一段9秒鐘的行車紀錄器影片，20日開車載著親友行經台2線濱海公路時，前方的大車突然放慢速度並偏向路邊，他以為司機是主動讓路方便後車超車，沒想到一加速就看到右側有一支固定式測速照相桿。大反轉的結局讓不少網友紛紛留言調侃，「學長高招，啟動陷阱卡」、「不愧是老司機，水很深」、「中招了」。

▲前方的大車偏向路邊，似乎是在讓路。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出一段9秒鐘的行車紀錄器影片，只見他原本行駛在一輛大車後方，時速約66公里，對方突然放慢速度並偏向路邊，似乎是在讓路，他馬上踩下油門，加速通過，沒想到剛超越大車就看到右側有一支固定式測速照相桿，當時他的時速是81公里。

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▼▲結果原PO一超車就看到測速照相桿。

以為是大車好心讓路，沒想到卻中計了，讓原PO忍不住自嘲，「謝謝學長讓我超車」、「謝謝你大車人」。文章公開之後，吸引超過2600名網友按讚，大家紛紛留言表示，「原來是測速」、「學長高招，啟動陷阱卡，懂玩」、「造陷阱給你，你還跳下去，下次知道怎麼做了吧」、「不愧是老司機，水很深」、「中招了」、「學長應該在偷笑了」、「糟糕，我也忍不住笑了」、「學長上次被開了一張（罰單），這次換你了」。

也有眼尖網友認出，事發路段應該是北濱台2線91公里處，該路段限速為60公里，「這邊很長一段路都不能超車，然後可以超車的地方送你一支測速照相，每次經過都覺得很垃圾」、「在直線超車點設測速，本來就是搞笑」。