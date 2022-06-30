封路修剪樹木砸死無辜女騎士！　自私地主貪圖方便...這下慘了

記者蔡文淵、郭玗潔／苗栗報導

苗栗市一50歲吳姓男子於前年6月13日近中午時，為修剪住家旁樹木，沒有向主管機關申請，就擅自封閉台13線46.5K處之北向車道路段，導致廖姓女騎士經過時，恰巧被修剪過程中突然掉落的樹枝砸到頭，當場人車倒地，送醫後仍不治身亡。苗栗地院審理後，認定他犯行明確，依過失致死罪判處有期徒刑8月。

▲苗栗一吳姓男子請工人修剪住家旁樹木，現場卻只用兩個三角錐封路。（圖／記者蔡文淵翻攝）

全案發生在2020年6月13日上午11時20分，60歲的廖姓婦人騎機車沿台13線北上時，因為吳把路封住，廖女想繞過吳男及修剪作業處的封閉路段時，修剪中的大樟樹的樹幹突然倒下，樹幹直接砸中廖女的頭部，廖女人車倒地，送醫後因為頭部外傷合併顱內出血，導致中樞神經性休克，經急救後無效死亡。

▲騎機車經過的廖女被樹枝砸倒在地。（圖／記者蔡文淵翻攝）

法官認為，吳男修剪住處旁道路邊樹木時，未事先向苗栗工務段申請並取得核可，也沒有設置適當與足夠之交通管制措施，僅在車道路面邊線旁，併排放置2個交通錐，並站在路中央指揮交通 ，設置的交通安全管制設施不足，導致廖姓女騎士騎乘機車通過該路段時，恰巧被上方修剪作業處突然掉落的樹木砸中頭部，當場人車倒地，送醫後仍不治身亡，且事後吳男也未與死者家屬達成和解，依過失致死罪，處吳男有期徒刑8月。

▲騎機車經過的廖女被樹枝砸倒在地，馬路上還留有機車刮痕及血痕。（圖／記者蔡文淵翻攝）



苗栗警察分局提醒，民眾如有使用道路辦理婚喪喜慶或施工，占用道路部分，需向相關單位申請路權，並於適當位置設置交通維持設施及指揮，確實於現場擺放警告標誌等適當設施，用以提醒用路人注意前有施工狀況，使用路人預先調整及降低車輛之行車方向與速度，共同來維持交通順暢與行車安全。

▲警方與鋸樹工人。（圖／記者蔡文淵翻攝）