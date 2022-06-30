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台南藍曬圖驚傳女廁偷拍影片流出！　警方火速調查...結果出爐

記者林悅／台南報導

網路Dcard出現一則貼文：「藍曬圖女廁有偷拍攝影機」，台南市警六分局立即指派偵查隊鑑識人員到場，展開地毯式偵搜檢視查看，並未發現任何偷拍攝影機，並經園區工作人員比對照片與硬體設備，初步調查發現網傳的偷拍畫面，已是逾數年前之舊照。

▲網路Dcard出現一則貼文：「藍曬圖女廁有偷拍攝影機」，台南市警六分局經地毯式偵搜檢看，未發現任何偷拍攝影機，初步查出網傳偷拍畫面已是逾數年前之舊照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲網路Dcard出現一則貼文：「藍曬圖女廁有偷拍攝影機」，台南市警六分局經地毯式偵搜檢看，未發現任何偷拍攝影機，初步查出網傳偷拍畫面已是逾數年前之舊照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲網路Dcard出現一則貼文：「藍曬圖女廁有偷拍攝影機」，台南市警六分局經地毯式偵搜檢看，未發現任何偷拍攝影機，初步查出網傳偷拍畫面已是逾數年前之舊照。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲網路Dcard出現一則貼文：「藍曬圖女廁有偷拍攝影機」，台南市警六分局經地毯式偵搜檢看，未發現任何偷拍攝影機，初步查出網傳偷拍畫面已是逾數年前之舊照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局表示，藍晒圖文創園區共有3間公廁，為不分性別之友善廁所。目前警方尚未接獲任何遭偷拍之報案，且已加派警力和鑑識人員至現場勘查採證、全面檢視，亦未發現任何裝設偷拍攝影機情形。本案經藍晒圖文創園區工作人員比對網路相片中的喇叭鎖，發現已逾數年前之舊設備，非近期照片。警六分局呼籲：民眾若有具體相關事證可提供給警方，逕向轄區金華派出所聯絡（電話：06-2640007），或撥打110報案電話，以利警方進一步查證釐清。

▲網路Dcard出現一則貼文：「藍曬圖女廁有偷拍攝影機」，台南市警六分局經地毯式偵搜檢看，未發現任何偷拍攝影機，初步查出網傳偷拍畫面已是逾數年前之舊照。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲網路Dcard出現一則貼文：「藍曬圖女廁有偷拍攝影機」，台南市警六分局經地毯式偵搜檢看，未發現任何偷拍攝影機，初步查出網傳偷拍畫面已是逾數年前之舊照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局強調：偷拍觸犯刑法第315條之1規定，會處3年以下有期徒刑、拘役、或30萬元以下罰金；將偷拍影片PO網者，觸犯刑法第315條之2，處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。本分局持續積極偵辦此案，並呼籲民眾勿轉傳相關電磁資料，避免觸法，亦協調聯繫園區管理機關文化局，加強保全人員公廁偷拍之掃頻及清潔人員巡簽檢視，六分局亦列為巡邏重點，加強防制以預防事件再次發生，還給市民朋友安心休憩環境。

▲網路Dcard出現一則貼文：「藍曬圖女廁有偷拍攝影機」，台南市警六分局經地毯式偵搜檢看，未發現任何偷拍攝影機，初步查出網傳偷拍畫面已是逾數年前之舊照。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲網路Dcard出現一則貼文：「藍曬圖女廁有偷拍攝影機」，台南市警六分局經地毯式偵搜檢看，未發現任何偷拍攝影機，初步查出網傳偷拍畫面已是逾數年前之舊照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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