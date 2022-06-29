桃園市長民調出爐「林智堅比想像中強」　黃暐瀚揭1隱憂

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

藍、綠、白桃園市長人選已定，根據《聯合報》最新民調顯示，新竹市長林智堅支持度為29%、行政院前院長張善政27%、民眾黨立委賴香伶5%。資深媒體人黃暐瀚29日在節目《POP撞新聞》分析，林智堅比想像中強，很可能當選桃園市長，但3黨派出的桃園市長候選人皆外地人，恐降低桃園市民對選舉的熱情，屆時投票率應略低。

「聯合報系民意調查中心」29日公布一份桃園市長選情民調，發現若明天投票，林智堅拿下29％選民支持、其次是張善政的27％，而賴香伶則獲5％，另有38％的選民未決定支持意向。

黃暐瀚說，林智堅支持度雖然只高出張善政2個百分點，但他在20至39歲支持度有30%，張善政僅19%，在40至59歲中，2人支持度相差不多，而60歲以上族群，張善政有31%、林智堅24%。換句話說，林智堅在年輕族群支持度比張善政高11個百分點，長輩族群則輸張善政7個百分點，但不要忘記近年年輕人投票率有越來越高的趨勢。

若對支持者政黨傾向進行交叉分析，黃暐瀚表示，林智堅在民進黨，也就是在他自己的本命黨拿到76%支持度，張善政則在國民黨拿69%，然而，林智堅卻能在國民黨獲10%支持度，張善政僅能在民進黨獲4%支持度，兩人差距未來恐越來越大，張善政還須再努力。

黃暐瀚分析，從這份民調來看，林智堅的確比想像中強，很可能當選桃園市長。不過，由於這次藍、綠、白派出的桃園市長候選人都是外地人，故有38%桃園市民未表態，選民可能會因為候選人是外地人，對選舉的熱情因而降低，屆時投票率可能會略低。