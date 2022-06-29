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桃園市長最新民調林智堅29％最高　民眾黨挺張善政勝賴香伶

▲林智堅、張善政、賴香伶。（合成圖／ETtoday資料照、記者張一中、李毓康攝）

▲林智堅、張善政、賴香伶。（合成圖／ETtoday資料照、記者張一中、李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

11月26日桃園市長選舉，藍綠白各派前行政院長張善政、新竹市長林智堅、立委賴香伶爭霸。最新一份桃園市長選情民調顯示，林智堅支持度達29％，張善正以27％緊咬，而賴香伶則僅獲5％。另外政黨傾向部分，民眾黨選民支持賴香伶的有26％，輸給張善政49％，但勝過林智堅17％。

「聯合報系民意調查中心」今（29日）公布一份桃園市長選情民調，發現若明天投票，林智堅拿下29％選民支持、其次是張善政的27％，而賴香伶則獲5％，另有38％的選民未決定支持意向。

經交叉比對，林智堅獲得29％女性選民支持，勝過張善政的23％，但在男性選民方面，張善政則以32％贏過林智堅的29％。另外，張善政與林智堅各自在60歲以上選民、40歲以下選民中占優勢。

政黨傾向部分，國民黨選民有69％支持張善政，10％支持林智堅、5％支持賴香伶；民進黨選民則是76％支持林智堅、支持張善政、賴香伶各為5％；至於民眾黨選民，支持賴香伶的有26％，輸給張善政49％，但勝過林智堅17％。

另外，無政黨傾向的選民，有23％支持林智堅、20％支持張善政，賴香伶則僅獲4％支持。

「聯合報系民意調查中心」指出，此次調查於6/23至6/23晚間進行，訪問了1074位設籍桃園市的成年民眾，另有152人拒訪；調查以桃園市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據桃園市成年民眾之性別及年齡結構進行加權。調查結果在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。

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