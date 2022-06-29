陸防疫政策再鬆綁！　工信部取消行程卡「星號」標記

▲大陸民眾出行時須出示的行程卡。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸工信部今（29）日宣布，為方便廣大用戶出行，即日起取消行程卡「星號」標記。據了解，新冠肺炎疫情下，行程卡及健康碼為民眾出門及往返城市的重要依據，當居住地出現疫情時，行程卡將會加上一顆星號，「帶星」的行程卡往往會造成民眾在城市間移動的不便，被列為拒絕對象。

▲行程卡摘星被視為地方政府防疫成功的指標。（圖／CFP）

《中新網》報導，為堅決落實黨中央、國務院關於「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展，方便廣大用戶出行，即日起取消通信行程卡「星號」標記。

2022年年初，「通信行程卡」微信公眾號曾發文指出，到訪地右上角的星號標記，代表過往14天行程中存在包含中高風險地區的城市，並不表示用戶實際到訪過這些中高風險地區。此外，星號和用戶個人健康狀況無關，僅作為包含中高風險地區城市的提示，方便管理人員查驗。

即便如此，一段時間以來，行程卡仍被視為和健康碼互補的出行判斷重要依據，部分城市往往因為某些區域出現疫情而整座城市貼上星號，造成當地民眾出行上的困難及不便。不過，也有網友認為，動態清零政策取消之前，都不能視為防疫鬆綁的象徵，民眾還需再等一等。