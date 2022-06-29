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免人擠人！量販店「中元節代客普渡」開跑了　還能拿加持祈福卡

▲▼愛買推中元節代送宮廟參加贊普法會。（圖／業者提供）

▲量販推中元節推「代送宮廟幫普渡」服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年也能「幫普渡、送到家」！為迎接即將到來的中元節，有量販店攜手台灣2大宮廟「白沙屯媽」、「鹿港天后宮」聯手推出中元祈福箱，內含各式雜貨、零食組合，還有過爐加持祈福卡、平安符等，並主打幫送到宮廟參加贊普法會服務，讓消費者免出門也能做好中元普渡。

▲▼愛買推中元節代送宮廟參加贊普法會。（圖／業者提供）

▲白沙屯媽有限量2000箱、買回家方便拜的「白沙屯媽平安箱」。

▲▼愛買推中元節代送宮廟參加贊普法會。（圖／業者提供）

▲「白沙屯媽宮廟贊普祈福箱」提供幫送到宮廟普渡服務。

愛買今年攜手「白沙屯媽」、「鹿港天后宮」推出「代客普渡」服務，其中，「白沙屯媽」除了有限量2000箱、買回家方便拜的「白沙屯媽平安箱」，內含11項供品及過爐平安祈福卡1張，還特意推出「白沙屯媽宮廟贊普祈福箱」，同樣有供品、祈福卡外，並提供送至宮廟進行贊普法會和宅配服務，還有香油錢、手寫普度旗等，在家就能輕鬆完成普渡。

▲▼愛買推中元節代送宮廟參加贊普法會。（圖／業者提供）

▲祈福箱內還有過爐加持祈福卡、平安符。

而鹿港天后宮則推「慶讚中元植福箱」，內含12項供品，再加上媽祖過爐加持保庇平安祈福的淨身梳洗包、平安符和防霾PM2.5立體口罩等，同樣提供送至宮廟進行贊普法會和宅配服務，即日起至7月31日於實體賣場、愛買線上購物和各店LINE團購群組開放預購。

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