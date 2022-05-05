還沒賣號碼牌全發光！愛買6分店快篩完售　下午、明天開賣門市快看

▲愛買今開賣快篩試劑排隊人潮。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣國內單日已飆破2萬人確診，疫情日趨嚴峻，家用快篩試劑需求量也大增，愛買今（5）日於新竹以北共10間門市陸續開賣「長興家用快篩1入組」，於上午搶先販售門市尚未到開賣時間就已發完號碼排，業者透露目前已6家門市完售，另有部分分店將在下午、明天時段開賣。

▲尚未到開賣時間號碼牌就已全數發光。

因應民眾快篩需求，愛買今日於新竹以北分店陸續開賣「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組」，每盒1入售180元，每店限量開賣，每人限購2組，售完為止。業者透露，販售快篩之門市未到開賣時間就有排隊人龍，還沒賣就已發完號碼牌，目前已有6家門市完售。

業者表示桃園店會在下午5時開賣，忠孝店、永和店則預計明（6）日開賣；至於下一批快篩何時到貨則仍在確認當中，會再另行公告。

▲愛買首賣「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入組」。

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