荷包省起來！量販網羅逾500款民生用品「買1送1、第2件5折」剩8天

▲愛買限時推指定商品買1送1、第2件5折。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

本土疫情嚴峻，不少人需要居家隔離或陪伴停課孩子在家線上上課，日常開銷恐怕變重，為減輕婆媽們的負擔，愛買驚喜宣布即日起至5月17日前網羅超過500款民生物品可享「買1送1」、「第2件5折」優惠，包括米、油、乾拌麵、餅乾等通通有，想省荷包可要趁現在。

宅家防疫最安心，愛買鎖定逾500款民生用品祭出限時「買1送1」、「第2件5折」優惠，像是有米、油、乾拌麵、咖啡豆、洗碗精等買1送1，以及義大利麵醬、調味料等第2件直接打對折，趁現在囤貨肯定省到不行，即日起至5月17日限時開跑，把握機會買一波。

▲全聯5月推出限定日「買1送1」活動。

另，全聯近日則積極推廣台灣鳳梨，不僅提供整顆鳳梨販售，像是有金牌果園特選金鑽鳳梨、產銷履歷金鑽鳳梨、金牌果園嚴選紅土金鑽鳳梨等，同步推出3至6種分切好的鮮果盒，提供更多選擇，未來也預計開賣帶有水蜜桃香的「水蜜桃鳳梨」、甜度高酸度低的「香蜜鳳梨」及日本人超愛的「紅土牛奶鳳梨」。

且5月還加碼祭出限量日「買1送1」優惠，期間只要購買任一款金牌果園鳳梨就可獲得，5月14送家贈無添加、自然原味果乾製成的英倫水果茶包，5月21日則有由鳳梨製成的水果水，全台門市數量有限，送完為止。

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