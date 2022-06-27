月底小確幸！頂呱呱「1斤雞⁺」連5天開吃　炸雞、薯條一次嗑

▲頂呱呱1斤雞升級回歸限時5天搶吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底省荷包大作戰！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」超夯「經典1斤雞」限時5天升級回歸了，6月28日至7月2日滿滿600克的經典原味炸雞再加1份地瓜薯條，只要用220元就能爽吃，加碼還有銅板加價爽嗑呱呱包、德式香腸等，且外送平台也同享優惠，把握機會搶吃。

▲「1斤雞⁺」一次就能吃到600克原味炸雞加地瓜薯條1份。（圖／翻攝頂呱呱粉專）

頂呱呱「1斤雞⁺」來了，內含整整600克的原味炸雞以及地瓜薯條1份，只要用220元就能吃到，外送平台也同步祭出快閃286元優惠價，6月28日至7月2日時5天開吃，每店數量有限、售完為止，並加碼祭出加購價好康，只要用49元就能爽吃呱呱包、德式香腸、2杯35元飲品等，加價購每人限購10組，快揪團吃。

▲漢堡王華堡日登場。

另，漢堡王「6月華堡日」也強勢登場，即日起至6月28日凡於門市現場或官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐，即可多吃人氣原味華堡1顆，隨餐送且不限量，提醒門市購買須出示粉專貼文或LINE推播，而線上官網則須輸入優惠碼「LOVEBK」才可享優惠，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積店不適用此活動。

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