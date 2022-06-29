槍戰片曝光！加拿大銀行搶案2嫌死亡　車輛發現疑似爆裂物

▲警方獲報趕抵現場後，與嫌犯爆發激烈槍戰。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大卑詩省28日一間銀行發生重大搶劫案，警方獲報後與多名嫌犯交火，已知2名嫌疑人被擊斃，有6名員警受傷。警方表示，由於嫌犯的車輛有發現一個疑似爆裂裝置，已針對事故現場周邊的民宅與企業進行疏散。

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綜合加拿大廣播公司（CBC）、路透報導，事發於溫哥華島的蒙特婁銀行（Bank of Montreal），地點位置接近美國華盛頓州邊界處，當地28日上午11時左右，警方接獲銀行搶案趕抵現場，與嫌犯爆發激烈槍戰。據傳此案並沒有民眾、銀行人員受傷。依據目擊者的說法，現場傳出約50起槍傷。

警察局長杜西（Dean Duthie）透露，這些嫌犯全副武裝，身穿防彈衣。不過現階段並未有關於嫌犯的進一步細節，事發地點已部署大量警力，由於與嫌疑人有關的車輛存在疑似爆裂裝置，事故現場周邊住宅與企業已進行疏散。儘管事後就地避難令已取消，但銀行附近的街區仍處於關閉狀態。

警方表示，有2名嫌犯被擊斃，目前正在追捕第3名嫌疑人，但有6名員警受傷，已被送往醫院接受治療，部分輕傷，部分員警傷勢嚴重必須接受手術。