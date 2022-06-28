「上百架UFO」蜂擁包圍美軍艦隊　數十官兵驚曝：科技遠超無人機

記者吳美依／綜合報導

美國紀錄片製作人科貝爾（Jeremy Corbell）宣稱，他獲得數十名海軍官兵及調查人員證詞指出，2019年7月，一支艦隊曾被「至少100個」不明飛行物（UFO）蜂擁包圍數小時，飛行物不斷閃爍、在高空盤旋或快速掠過，飛行技術遠遠超越當代無人機，類似事件在接下來一個月反覆發生。外界紛紛猜測，如果不是超先進外國科技，恐怕就是超自然現象。

▲美國國會5月睽違50年舉辦UFO聽證會，五角大廈證實影片真實性，但稱發光三角形為無人機。（圖／翻攝自YouTube）

科貝爾去年就公布影片指出，該艦隊從南加州啟航，並在距離聖地牙哥海岸100英里（約160公里）處，被雷達及紅外線攝影機捕捉到難以解釋的現象，引發網友熱議。不過，海軍情報局副局長布雷（Scott Bray）在5月UFO聽證會上解釋，他們「合理相信」那些物體是無人機，海軍上周也釋出簡報指出，該飛行器很可能是來自附近香港貨船的無人機。

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Kenyon Lockyer Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

根據科貝爾提供的目擊者說法，以及海軍按照《資訊自由法》（FOIA）公開的文件，這些飛行器的能力包括在2萬1千英尺高空（約6萬4千公尺）盤旋，單程長途飛行超過4小時，而且顯然不受美國海軍反無人機科技的影響。

科貝爾27日接受《每日郵報》採訪時警告，除非政府能夠確認誰是背後主使者，否則這個情報失誤將會招致比911事件更嚴重的錯誤，「我不在乎這些究竟是『無人機』、真正的幽浮、金字塔、三角形甚至翅膀綁著燈的海鷗，我希望最基本的問題獲得解答。我們知道這些東西的控制者是誰嗎？不論它們是什麼，其能力及存在本身都代表著一個嚴重的國安問題，不應該被輕易駁斥。」

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