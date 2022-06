「上百架UFO」蜂擁包圍美軍艦隊　數十官兵驚曝：科技遠超無人機

記者吳美依/綜合報導

美國紀錄片製作人科貝爾(Jeremy Corbell)宣稱,他獲得數十名海軍官兵及調查人員證詞指出,2019年7月,一支艦隊曾被「至少100個」不明飛行物(UFO)蜂擁包圍數小時,飛行物不斷閃爍、在高空盤旋或快速掠過,飛行技術遠遠超越當代無人機,類似事件在接下來一個月反覆發生。外界紛紛猜測,如果不是超先進外國科技,恐怕就是超自然現象。

▲美國國會5月睽違50年舉辦UFO聽證會,五角大廈證實影片真實性,但稱發光三角形為無人機。(圖/翻攝自YouTube)

科貝爾去年就公布影片指出,該艦隊從南加州啟航,並在距離聖地牙哥海岸100英里(約160公里)處,被雷達及紅外線攝影機捕捉到難以解釋的現象,引發網友熱議。不過,海軍情報局副局長布雷(Scott Bray)在5月UFO聽證會上解釋,他們「合理相信」那些物體是無人機,海軍上周也釋出簡報指出,該飛行器很可能是來自附近香港貨船的無人機。

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7