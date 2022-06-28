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搭機被變態大叔伸手性侵　少女嚇壞呆愣座位上媽發現真相崩潰

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲少女搭機遭隔壁男子性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

美國一名少女搭機時和媽媽坐不同排座位，沒想到慘遭隔壁51歲男子鄧寧(Brian Patrick Durning)撫摸大腿，甚至用手指性侵，年紀輕輕的她因為不曉得該如何反抗只能任對方猥褻，幸好附近一名女乘客發現才終於得救，同機的媽媽事後才發現真相。

美國媒體Dedaily Beast報導，51歲男子鄧寧搭乘達美航空2654航班，從加州洛杉磯飛往佛州奧蘭多時，竟然性侵坐在身旁少女，而於24日早上7時32分在奧蘭多機場被捕。根據起訴書內容，被簡稱為MV的受害者是一名12歲以上、未滿16歲的少女，她雖然和母親一起搭機，但座位沒有坐在一起。

受害少女表示，鄧寧上機喝了酒後，突然開始摸她的頭髮和脖子，後來還把手伸進大腿內側、隔著衣服性侵，當下她整個人嚇壞了，只能愣在座位上發抖哭泣，此時坐在附近一名女乘客發現異狀，主動與她交換座位，沒想到後來也遭鄧寧襲胸。

受害者母親表示，航程中她注意到女兒與女乘客突然換座位，前來關心時發現鄧寧褲子竟然是拉開的，後來立即通報空服人員。鄧寧下機後立即被警方逮捕，然而他卻辯稱自己吃了安眠藥，睡著以後什麼事情都不記得，因為與未成年者有性接觸與機上犯罪等罪被起訴，同時被達美航空列入終身禁飛名單。

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