美WWE火辣女主持自爆「媽媽被性侵生下我」　力挺合法墮胎權

▲美國職業摔角WWE主持人布拉克斯頓（Kayla Braxton）。（圖／翻攝自IG／kaylabraxtonwwe）



記者張方瑀／綜合報導

美國最高法院日前推翻1973年羅訴韋德案，終止憲法對墮胎權的保障，各界知名人士紛紛出面力挺合法墮胎權。知名摔角比賽主持人就在推特自爆，她就是「性侵下的產物」，呼籲保障婦女的墮胎權，「我媽媽是『自己決定』生下我，並非被法律強迫。」

自最高法院24日推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）的歷史性裁決後，目前已經有26個州決定跟進修訂相關法律，包含德州、喬治亞州與阿拉巴馬州在內，紛紛禁止懷孕6至16周不定的婦女墮胎，就算是遭性侵懷孕也不允許墮胎。

I’ll also add - I am a product of rape. My mother was raped by a stranger - to this day, neither of us have any clue who my birth dad is. She chose to have me - clearly - but she did so because she CHOSE to. Not because a law told her she HAD to. It should always be our choice. — Kayla Braxton (@KaylaBraxtonWWE) June 25, 2022

出生於阿拉巴馬州的美國職業摔角WWE主持人布拉克斯頓（Kayla Braxton）就在推特上力挺合法墮胎權，更爆料指出，自己的媽媽當年就是遭性侵才生下她，「我是性侵之下的產物，我的母親被一個陌生人性侵，直到今天，我們都不知道生父是誰。」

布拉克斯頓表示，「很明顯，我的母親選擇生下我，但她這樣做是基於『自己的選擇』，不是法律規定她必須這麼做，這永遠都應該是我們自己的選擇。」

▲布拉克斯頓力挺合法墮胎權。（圖／翻攝自IG／kaylabraxtonwwe）



事實上，布拉克斯頓在9歲時母親就入獄服刑，她轉而被收養，但她依然與生母、養母保持非常好的關係。布拉克斯頓說，「我只是想把這個問題留給那些傲慢無知的人，他們選擇繼續忽視女性承擔著這些代表著什麼，我永遠支持女性做對自己最好的事。」

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