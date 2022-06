美WWE火辣女主持自爆「媽媽被性侵生下我」　力挺合法墮胎權

▲美國職業摔角WWE主持人布拉克斯頓(Kayla Braxton)。(圖/翻攝自IG/kaylabraxtonwwe)



記者張方瑀/綜合報導

美國最高法院日前推翻1973年羅訴韋德案,終止憲法對墮胎權的保障,各界知名人士紛紛出面力挺合法墮胎權。知名摔角比賽主持人就在推特自爆,她就是「性侵下的產物」,呼籲保障婦女的墮胎權,「我媽媽是『自己決定』生下我,並非被法律強迫。」

自最高法院24日推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)的歷史性裁決後,目前已經有26個州決定跟進修訂相關法律,包含德州、喬治亞州與阿拉巴馬州在內,紛紛禁止懷孕6至16周不定的婦女墮胎,就算是遭性侵懷孕也不允許墮胎。

I’ll also add - I am a product of rape. My mother was raped by a stranger - to this day, neither of us have any clue who my birth dad is. She chose to have me - clearly - but she did so because she CHOSE to. Not because a law told her she HAD to. It should always be our choice.