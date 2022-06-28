他搭機用AirDrop「傳生殖器照」給全機乘客GG了！下飛機秒被逮

▲面對空服人員的質問，男子坦承不雅照就是自己傳的，而他也在下機時被航警逮捕。（圖／TikTok／daddystrange333）



記者王佩翊／編譯

美國一名女子日前搭乘西南航空的班機（Southwest Airlines），沒想到卻遇到一名陌生男子用AirDrop功能向全機乘客傳送陰莖照，當時機上還有多名未成年的孩子，因此她氣得直接通報空服人員。儘管該名男子聲稱自己只是在開玩笑，不過由於這個行為已經涉及性騷擾，因此抵達目的地後他也立刻被航警逮捕。

根據《紐約郵報》報導，TikTok用戶「@DaddyStrange333」日前上傳了2則影片，並講述了她在搭飛機時遇到的噁心經歷。她25日搭乘西南航空的班機從底特律飛往丹佛，然而在起飛前卻收到一張用AirDrop傳來的照片，打開一看竟是一張男性生殖器的照片。

憤怒的她隨即查看身旁乘客，沒想到發現一名坐在她附近的男性正打開自己iPad的AirDrop功能，因此也鎖定了「真兇」。於是她隨即向空服人員通報此事，空服員也立刻上前質問男子。沒想到該名男子竟毫不在意地說，「我只是開了個小玩笑而已。」

網友氣得立刻回嗆，「你的行為已經構成性騷擾，太噁心了！」儘管男子隨後道歉，但是空服人員馬上通報丹佛國際機場的執法人員，而男子還沒下機就被提前等候的航警逮捕。網友和其他多名乘客也在下機後配合警方調查，以證明該名男子的惡行。

相關影片隨即在TikTok上引發熱議。對此，西南航空發表聲明證實此次事件，不過該公司同時也強調，西南航空堅決反對這種行為，機組人員也在第一時間就處理了這個情況，並配合警方。

@daddystrange333 Lawrence Martin from Texas, grossssssss. I saw his ipad had airdrop open so I knew it was him, and yes, i sure did make a scene original sound - DaddyStrange

@daddystrange333 Tldr: we got airdropped some n00ds and Larry acted like it was a casual Friday on our flight to Denver ♬ original sound - DaddyStrange

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