竹市國小疫苗施打雙軌制　6至11歲、已滿12歲在籍生都能打

▲新竹市今（6）日起為國小學童施打莫德納疫苗。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今（6）日起為國小學童施打莫德納疫苗，首日安排北門國小及關東國小。新竹市長林智堅表示，全市37所公、私立小學及附幼學童造冊3萬3,272位學童，同意數約10,500位、同意率34%，預計27日全數完成，且已滿12歲孩子也能在校接種，學生施打後皆可申請疫苗假。

「12歲孩子也能在校施打！」林智堅表示，因6~11歲及已滿12歲學生使用疫苗劑量不同，本次校園施打採6~11歲、已滿12歲「雙軌制」，已滿12歲在籍學生一樣可以選擇在校施打，將依年紀分流，保障孩子權益，讓校園整體防疫更完備。

林智堅指出，市府自4月27日即啟動作業，市府教育處、衛生局、消防局及醫事單位多次會議及勘查，落實醫護生比率；他也感謝五大醫院及六間合約診所，在防疫工作吃緊期間，仍然接下本次任務，一起守護孩子們的健康。

「播放電影和音樂，為孩子舒緩心情。」北門國小校長賴雲鵬表示，今日全校動員、細心安排施打現場，播放精選動畫電影及音樂，讓孩子在最舒適的狀態完成施打。他補充，市府及學校都依據CDC建議，讓家長至少有7天時間充分考慮後才回收意願書，也依施打計畫適度調整課程，希望讓學童及早增加防護力。

市府表示，本次施打計劃，學生可選擇校園集中接種或至合約醫療院所接種，若學生接種疫苗後有不良反應，得申請疫苗假，學校應給予疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長，家長若請假陪同學童至醫療院所接種，其中1人可申請防疫照顧假。

教育處說明，本次施打意願書由各校先行印製，並於第一時間提供家長；學生申請疫苗假期間將可以三種方式補足教學進度，第一，提供錄影課程在家觀看；第二，指定學習網作業自主學習；第三，如遇特殊個案，如低年級學童不熟悉數位學習，將由教師另行安排補課方式。

衛生局補充，針對當日未接種或選擇校外施打之學生，可於下列時段至指定診所施打，並免收掛號費。

(1)「陳君毅小兒科診所」（新竹市西大路738號）

每週一上午8時至中午12時、下午3時至6時、下午6時30分至9時30分。

(2)謝德貴兒童診所（新竹市光復路一段360-2號）

每週三上午8時至12時、下午2時30分至6時、下午7時至9時30分。

(3)賴閔宦小兒科診所（新竹市南大路387之1號）

每週五上午8時至12時、下午3時至6時、下午6時40分至9時30分。