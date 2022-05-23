新竹市公幼、非營利招生開跑　計釋出1686個招生名額

▲新竹市公共化幼兒園招生人數持續增加。（圖／新 竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅宣布，今（111）年新竹市公共化幼兒園跟非營利幼兒園共計釋出1686個招生名額，優先入園資格生今（23）日起登記，一般生26日報名（https://reurl.cc/XjeqA7）。其中新竹市公共化幼兒園今年新增6班共130個招生名額，也首度設立2歲幼幼專班，更落實「0-6歲國家一起養」政策，今年8月起就讀公幼學費每月再降低，每月最低僅1000元！113學年還有新竹幼兒園與新竹附幼之新建增班，屆時總招生名額將達1896名。

林智堅表示，103年度以來，新竹市公共化幼兒園招生人數持續增加，至今年共已增設8園、58班，計1,698個名額。今年建功、民富、朝山國小更首設2歲幼幼專班。

林智堅強調，竹市落實「0-6歲國家一起養」政策，今年8月起就讀公共化幼兒園學費每月再降低，就讀公幼第一胎幼兒之家長每月只要繳1,000元，第二胎以上幼兒免繳費；非營利幼兒園則是第一胎每月繳2,000元，第2胎1,000元，第三胎以上免繳費。

教育處指出，今年新竹市公共化幼兒園釋出1287個招生名額、非營利幼兒園則399個名額。因應防疫，今年採優先入園資格生與一般生分流登記、線上抽籤及報到，取消現場報名報到，全面改為線上作業。

教育處說明，新竹市立新竹幼兒園、新竹市各國小附設幼兒園及陽光、高峰、新科、建華、南寮、福林、關埔及華德福等8所非營利幼兒園，優先入園資格生登記日期為5月23日、24日，一般生為5月26日、27日，登記流程請參閱線上報名須知（https://reurl.cc/2Zz6jE），並統一於5月28日線上抽籤。

教育處指出，公立及非營利幼兒園招生以關懷弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額才提供給一般幼兒就讀，且招生年齡依序以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。

教育處表示，新竹市目前設有28所公立幼兒園及8所非營利幼兒園，除市立幼兒園、新科、建華及華德福非營利幼兒園為設籍竹市學童皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰、陽光、南寮及關埔非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記；另福林非營利幼兒園則以北門與載煕國小學區相同辦理登記；未附設幼兒園之國小之學區幼兒得就近登記鄰近之國小附設幼兒園。

教育處說明，4月22日已公佈各幼兒園招生簡章，招生簡章除可至各園所索取外，亦公告於新竹市學前教育網（https://reurl.cc/moqrxM）及招生網站（https://reurl.cc/XjeqA7）。

教育處提醒學童家長，每一學童以登記一間幼兒園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將採抽籤方式決定，若對招生事宜有任何疑義，請逕洽戶籍所在地之學區園所或洽市府教育處特殊與學前教育科，電話：03-5216121轉264。

另外，教育處指出，113學年新建增班的兩幼兒園，預計共提供8班，198個名額，屆時招生總名額可達1896名。其中「新竹市立新竹幼兒園」有122個名額，為竹市面積最大幼兒園，市府投入1.3億元原地重建，打造有如公園的美景，並採穿透式圍籬，與居民共享綠蔭。「新竹國小附設幼兒園」則提供76個名額，保存既有老樹，教導學童尊重與愛護自然，建築更結合一樓的市民活動中心，創造老幼共學空間。