　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國中會考明登場　竹市78間二備試場落實5大防疫措施

▲新竹市長林智堅今（20）日視察新竹高商考場。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今（20）日視察新竹高商考場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111年國中教育會考明（21）日登場，新竹市長林智堅今（20）日視察新竹高商考場，指示務必拉高標準、落實5大防疫措施，包含5處考場開設78間第二類備用試場、不開放陪考設家長連絡區、全程配戴口罩、統一提供用餐防疫隔板與抗病毒濕巾，並預先提供二備試場考生快篩試劑，明也將落實試場通風、加強消毒工作。

林智堅指出，今年國中會考竹市設有新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商、光復高中5個考場，共計5101位考生應試。

林智堅也特別感謝考場學校全力配合及用心，加開第二類備用試場，供居家隔離、自主防疫、居家檢疫或有發燒、呼吸道症狀的考生分流應試，試場人數也依學生狀況安排不同座位數，並安排獨立出入動線、獨立廁所，降低接觸風險。

為保障全體學生應試權益，教育處也加強匡列掌握居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類考生，提醒此等考生前往考場時需由親友接送或步行，不得搭乘大眾交通工具。

教育處說明，針對使用第二類備用試場、交通有困難的學生，市府交通處也安排防疫計程車接送，歡迎有需求的學生向學校申請。

教育處長賴榮光表示，今年不開放陪考，5處考場皆設有家長連絡區提供協助，也有考生服務隊提供考生茶水、文具備用品等貼心服務。此外，市府已發放抗病毒濕紙巾，供考生及考生服務隊手部消毒及用餐後桌面擦拭。

「防疫Hold、會考Gold！」林智堅表示，國中教育會考是學生人生中第一次重大升學考試，近來疫情升溫，市府各單位與考場學校以最高規格規劃試場防疫措施，期許學生們都能以平常心應試，發揮實力締造佳績，拿下自己心目中的金牌。

新竹高商校長劉曉雯表示，感謝市府協調警察局加派警力協助押卷、維護交通與秩序，考場學校已完成電力、冷氣、照明之設備安全維修檢測作業及加強環境消毒，提供考生舒適安心的應考環境。

教育處也提醒考生，考試當天務必再次檢查應試用品、口罩與准考證件。今年開放考生於試場休息，建議同學考前將書包放置於教室走廊，並特別注意應試時不得攜帶任何智慧型裝置，電子產品需先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理。

教育處表示，會考成績單預計在6月10日（五）寄發，6月12、13日（日、一）進行成績複查，後續將辦理適性入學事宜，期盼竹市學生能有亮眼的表現。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
明停雨空檔！下波梅雨炸全台「連下5天」　時間點出爐
2大航海王對決！他爆抄底陽明2800張　網驚：最懂海男人出手
開第一槍！中壽宣布：防疫險輕症「居家照護用藥」都理賠
Joeman台積電套在600元！「你們都贏我」苦笑了：快賠掉
「家有確診者」教戰QA！必備物資、清消撇步一次看　出門先做1
港男大生玩Switch時身亡！　口鼻流血「配件綁在腳上」
羅一鈞自曝糖尿病史！　勸別為「無敵星星」涉險染疫
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣府聯合稽查大林畜牧場　查獲非法地下水井...要求封填 　

「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

台大金山分院開設「防疫急門診」　供快篩陽者預約PCR就醫

520台南爐碴未清零林燕祝要求市府別包庇　環保局：依法嚴查嚴懲

5／22神農大帝祝壽典　持打滿3劑小黃卡...送清冠藥方排骨湯

國中會考明登場　竹市78間二備試場落實5大防疫措施

落實消防安檢提升效率　南消第五大隊辦理安檢人員在職訓練

雲林+925！新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

捐血送快篩！新北義消團長簡榮宗號召民眾挽袖解血荒

台東肉品市場緊急休市4天　不影響市場需求

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

徐謀俊甜喊陳敬宣「我老婆」　她害羞：你在旁邊我怎麼專心

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

嘉義縣府聯合稽查大林畜牧場　查獲非法地下水井...要求封填 　

「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

台大金山分院開設「防疫急門診」　供快篩陽者預約PCR就醫

520台南爐碴未清零林燕祝要求市府別包庇　環保局：依法嚴查嚴懲

5／22神農大帝祝壽典　持打滿3劑小黃卡...送清冠藥方排骨湯

國中會考明登場　竹市78間二備試場落實5大防疫措施

落實消防安檢提升效率　南消第五大隊辦理安檢人員在職訓練

雲林+925！新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

捐血送快篩！新北義消團長簡榮宗號召民眾挽袖解血荒

台東肉品市場緊急休市4天　不影響市場需求

【廣編】2022年度新「座」降落！Joie「i-Spin Grow FX」陪0至7歲寶貝輕鬆轉安心玩

獨／520這天不再愛你！新北今恢單創新高　33對怨偶分手了　

嘉義縣府聯合稽查大林畜牧場　查獲非法地下水井...要求封填 　

林口A9雙商圈大計劃　原昕美學建築再進化

芬蘭啤酒公司推出「北約主題啤酒」：有安全的滋味

成語蕎做出「人生重大決定」！　請假動手術：開啟全新美好人生

「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

東加海底火山大噴發　爆炸規模創現代儀器記錄以來之最

「愛你愛愛我愛你」　台南520登記結婚558對、8對同性結婚

瑩碩泌尿科用藥獲台灣藥證　搶灘5億市場商機

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

雲林家長湧臉書陳情　張麗善宣布實施遠距

即／高雄2區3057戶停電！台電搶修中

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

藍營「村長」不滿朱立倫　但會輔選張善政

嘉義縣高中以下學校暫停實體課程一週

學甲爐碴案監委通過糾正市府不解遺憾

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

飯店推防疫外帶餐櫻桃鴨　再推干貝鮑魚粽

男子遇警乖乖交出摻安毒「彌豆子毒咖啡包」

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

雲林＋925　新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

台東縣政府教育處公布　最新停課措施

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

國中棒球隊教練不當體罰　台東縣教育處：不排除解聘

更多熱門

相關新聞

竹市國小疫苗施打　雙軌制同時上路

竹市國小疫苗施打　雙軌制同時上路

新竹市今（6）日起為國小學童施打莫德納疫苗，首日安排北門國小及關東國小。新竹市長林智堅表示，全市37所公、私立小學及附幼學童造冊3萬3,272位學童，同意數約10,500位、同意率34%，預計27日全數完成，且已滿12歲孩子也能在校接種，學生施打後皆可申請疫苗假。

新竹市公共化幼兒園　首設幼幼專班

新竹市公共化幼兒園　首設幼幼專班

青草湖國小新建活動中心動土

青草湖國小新建活動中心動土

竹市 3.6億擴建光武國中

竹市 3.6億擴建光武國中

竹市全中運自行車、射箭紅不讓

竹市全中運自行車、射箭紅不讓

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

增49死！本土增8萬5720例

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

快訊／嚴正嵐520宣布秘嫁吉他手生子

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面