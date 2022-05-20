國中會考明登場　竹市78間二備試場落實5大防疫措施

▲新竹市長林智堅今（20）日視察新竹高商考場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111年國中教育會考明（21）日登場，新竹市長林智堅今（20）日視察新竹高商考場，指示務必拉高標準、落實5大防疫措施，包含5處考場開設78間第二類備用試場、不開放陪考設家長連絡區、全程配戴口罩、統一提供用餐防疫隔板與抗病毒濕巾，並預先提供二備試場考生快篩試劑，明也將落實試場通風、加強消毒工作。

林智堅指出，今年國中會考竹市設有新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商、光復高中5個考場，共計5101位考生應試。

林智堅也特別感謝考場學校全力配合及用心，加開第二類備用試場，供居家隔離、自主防疫、居家檢疫或有發燒、呼吸道症狀的考生分流應試，試場人數也依學生狀況安排不同座位數，並安排獨立出入動線、獨立廁所，降低接觸風險。

為保障全體學生應試權益，教育處也加強匡列掌握居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類考生，提醒此等考生前往考場時需由親友接送或步行，不得搭乘大眾交通工具。

教育處說明，針對使用第二類備用試場、交通有困難的學生，市府交通處也安排防疫計程車接送，歡迎有需求的學生向學校申請。

教育處長賴榮光表示，今年不開放陪考，5處考場皆設有家長連絡區提供協助，也有考生服務隊提供考生茶水、文具備用品等貼心服務。此外，市府已發放抗病毒濕紙巾，供考生及考生服務隊手部消毒及用餐後桌面擦拭。

「防疫Hold、會考Gold！」林智堅表示，國中教育會考是學生人生中第一次重大升學考試，近來疫情升溫，市府各單位與考場學校以最高規格規劃試場防疫措施，期許學生們都能以平常心應試，發揮實力締造佳績，拿下自己心目中的金牌。

新竹高商校長劉曉雯表示，感謝市府協調警察局加派警力協助押卷、維護交通與秩序，考場學校已完成電力、冷氣、照明之設備安全維修檢測作業及加強環境消毒，提供考生舒適安心的應考環境。

教育處也提醒考生，考試當天務必再次檢查應試用品、口罩與准考證件。今年開放考生於試場休息，建議同學考前將書包放置於教室走廊，並特別注意應試時不得攜帶任何智慧型裝置，電子產品需先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理。

教育處表示，會考成績單預計在6月10日（五）寄發，6月12、13日（日、一）進行成績複查，後續將辦理適性入學事宜，期盼竹市學生能有亮眼的表現。