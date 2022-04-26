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新竹市公共化幼兒園　首設2歲幼幼專班

▲今（111）年新竹市公共化幼兒園首度設立2歲幼幼專班。（圖／新竹市政府提供）

▲今（111）年新竹市公共化幼兒園首度設立2歲幼幼專班。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，今（111）年新竹市公共化幼兒園新增6班共增加130個招生名額，更首度設立2歲幼幼專班（建功、民富及朝山附幼）。他表示，市府近年投入逾4.6億元積極興建幼兒園校舍，招生人數持續增加，至今（111）年共已增設8園、58班，計1,698個名額，包括已啟用的像極了美術館的三民附幼、純白童話城堡的高峰非營利幼兒園及森林教室華德福非營利幼兒園，113學年將有新竹幼兒園與新竹附幼之新建增班，屆時總招生名額可達1896名。

林智堅表示，竹市出生率全國名列前茅，當全國廢校減班，唯獨竹市增班建校，自他上任起更全面提升教育環境，致力讓孩子有更舒適環境學習，也推動新校園運動，讓學生有具美學、安全的學習環境。

市府表示，新竹市公幼及非營利幼兒園4月22日公告招生簡章，今年公幼新設3班2歲幼幼專班，分別於建功、民富及朝山國小附設幼兒園，共招收40位滿2歲以上幼兒。為避免家長久候，此次招生採優先入園資格生與一般生分流登記，優先入園資格生登記日期為5月23、24日，一般生為5月26、27日，5月28日抽籤，招生簡章除可至各園所索取外，亦公告於新竹市學前教育網（https://reurl.cc/moqrxM）及招生網站（https://reurl.cc/XjeqA7）。

教育處說明，竹市目前設有28所公立幼兒園及8所非營利幼兒園，除市立幼兒園、新科、建華及華德福非營利幼兒園為設籍竹市學童皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰、陽光、南寮及關埔非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記；福林非營利幼兒園則以北門與載煕國小學區相同辦理登記；未附設幼兒園之國小之學區幼兒得就近登記鄰近之國小附設幼兒園。

市府表示，本次開放招生的公幼，包括已完工啟用的茄苳國小附幼、三民國小附幼、高峰非營利幼兒園、關埔非營利幼兒園及華德福非營利幼兒園。其中三民附幼以「美學為根，美術館型空間」，灰白色調的圓弧狀建築，全採光玻璃天窗，無樑板寬闊空間，讓孩子能盡情跑跳。

高峰非營利幼兒園以「園所為家，童話城堡般環境」，白色斜屋頂將美感融入校園與環境，減少制式化，增加家的溫馨感；華德福非營利幼兒園則以「自然為師，探索館型教學」，建築設計減少非必要遮蔽，讓孩子直接感受天氣變化與季節更迭，提供「沉浸式」自然體驗。

市府指出，未來更規劃與社區共享綠地的新竹市立新竹幼兒園，及老幼共學的新竹國小附設幼兒園，預計113學年再提供8班（含3班幼幼專班），198個平價優質的教育機會。

為減輕家長負擔，市府表示，竹市107年率先全國，提出公立幼兒園免費、私立減免3萬政策，也感謝蔡英文總統提出「0至6歲國家養」政策，降低年輕爸媽的育兒經濟負擔，成為家長育兒唯一指定神隊友。

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