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社會 社會焦點 保障人權

蘆竹橋下「亂丟塑膠皮」遭檢舉　揪出2男偷650公斤電纜線

▲桃園市蘆竹警方27日根據線報，有人在蘆竹區山腳橋下亂丟塑膠皮，員警到場發現紀姓與李姓男子正在以剝線刀片去除電纜線外皮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警方27日根據線報，有人在蘆竹區山腳橋下亂丟塑膠皮，員警到場發現紀姓與李姓男子正在以剝線刀片去除電纜線外皮。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市紀姓與李姓男子27日凌晨在山區某工廠竊取650公斤電纜線，以小貨車載至山腳橋下加工剝除電纜線塑膠外皮，未料卻遭民眾檢舉亂丟塑膠皮，警方到場當場發現2人正在加工中，對於大批電纜線來源卻交代不清，坦承竊取電纜線後再去除外皮，若變賣大約可賺38萬元以上，如今白忙一場，還得吃上竊盜官司。

▲桃園市蘆竹警方27日清晨當場人贓俱獲，查獲紀姓與李姓男子以剝線刀片去除電纜線外皮，現場起出電纜線等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，27日清晨6時許接獲報案指稱，蘆竹區油管路二段山腳橋下有人亂丟大量塑膠皮，員警到現場發現53歲的紀姓男子與47歲的李姓男子正以剝線刀片去除電纜線外皮，2人對於大量電纜線與塑膠皮來源交代不清。

▲桃園市蘆竹警方27日清晨查獲紀姓與李姓男子正以刀片去除電纜線外皮，當場被人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2人最後坦承該批電纜線從凌晨在蘆竹山區鐵皮工廠竊得，員警查出現場一般電線有140公斤、銅板260公斤、粗單芯線250公斤，總計約650公斤，價值約有38萬元，2人坦承竊取電纜線後以小貨車載運，但還沒完成就被員警當場人贓俱獲，真的白忙一場，警方將2人偵訊後依竊案罪移送桃園地檢署偵辦。

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