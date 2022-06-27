前科破百筆！北台灣偷車大盜栽了　警開2槍...他丟下女友躲桃園

記者陳以昇／新北報導

新北市土城警分局鎖定一名轄內竊盜通緝犯，在攔檢逮捕時，他拒檢還倒車衝撞警方車輛，警方立即朝輪胎開2槍，仍被逃脫；他不顧車內女性友人，自己脫逃，警方循線在桃園將他逮捕，這名通緝犯橫行北部地區，專偷舊款小客車，前科超過百筆，訊後依竊盜通緝、妨害公務通緝、毀損等罪解送歸案。

▲竊盜通緝犯黃男倒車衝撞警用機車，警方朝車開2槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，40歲黃姓男子26日下午3時許，開車載著女性友人出現在土城區延吉街附近，警方獲報前往攔檢，黃男不但拒檢，還倒車衝撞警用機車，警員立即拔槍朝輪胎開2槍，但仍被脫逃。

▼黃男不顧車內女友人快步逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃男脫逃後將車丟棄在巷弄，不顧車內女性友人，獨自步行逃逸，警方趕抵將女子帶回偵訊，並擴大追查黃男下落，發現他先搭計程車往台北市萬華區，再繞到新北市三重區，最後到桃園龜山區、八德區，以為繞路可以躲避查緝，警方仍鎖定他行蹤。

晚間10時許，黃男步行在八德區忠勇二街，被警方發現上前壓制逮捕，黃男拒檢並衝撞警方機車涉犯妨害公務及毀損罪，並依竊盜、妨害公務通緝解送新北地檢，車內女子經查有毒品前科，但未持有違禁品也未涉案，當場放行。

▼警方循線在桃園將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，黃男有超過百筆的竊盜前科，橫行基隆、雙北市及桃園等地區，專門尋找老舊小客車下車，先搜括車內財物，再將車開到沒油後丟棄，過程中只有遇到警方攔檢就開車衝撞，警方將建請檢察官聲押。

▼警方將他解送歸案 。（圖／記者陳以昇翻攝）