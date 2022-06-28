停業護理之家半夜燈火通明　非殭屍復活...是賭客在拚輸贏

▲桃園警分局27日凌晨破獲歇業中的護理之家當掩護之地下賭場，賭客正進行身分查核。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局最近根據線報指稱，有流動性職業賭場藏身在已歇業的護理之家大樓內營業，員警經多日蒐證後，27日凌晨持桃園地院核發搜索票進入，順利控制把風人員進入賭場內部，將包括負責人蔡姓男子與27名賭客逮捕到案，現場還起出麻將筒子等賭具、賭資149萬餘元與點鈔機等證物，偵訊後依賭博罪嫌，將蔡姓男子與賭客移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局27日凌晨破獲歇業護理之家當掩護之地下賭場，起出近150萬元賭資證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，警方偵查6月中旬接獲情資，桃園區天祥五街有流動性賭場，每天入夜後經常有不明人士進出，偵查人員經過多日查訪後，發現已停業多時的護理之家二樓部分，入夜後常燈火通明且有多條對外通道，警方蒐證籌熟後向桃園地院聲請搜索票。

▲桃園警分局27日凌晨破獲地下賭場，員警現場清點起獲賭資等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

27日凌晨2時50分許，埋伏員警見大批賭客進入賭場後，從兩面摸黑進入，先制伏通道上把風人員，再等待穿制服警力趕抵現場，一舉衝入賭場內，賭客聞風往兩側側門逃逸，門一開卻見大批警察衝入，當場查獲26歲的賭場負責人蔡姓男子與17男10女等27名賭場，其中還有5名越籍外配，顯場查扣賭資與抽頭金共計149萬餘元等證物，另還查扣監視器主機、麻將賭具、點鈔機與排尺等賭具，全案依賭博罪嫌移請桃檢偵辦。

▲桃園警分局27日凌晨破獲地下賭場，起出大批賭資與賭具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局強調，新任警察局局長許錫榮上任後，指示各分局加強取締轄區內賭博等不法場所，以消除不良幫派金流，警方未來將持續以刨根斷源方式掃除所有違法場所，以淨化轄區治安。

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