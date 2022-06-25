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鄭文燦赴殉職海軍機工長靈堂致意　承諾成立教育基金照顧妻小

▲桃園市長鄭文燦今天上午趕往S-70C反潛直升機殉職機工長劉尚鈞靈堂捻香致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天上午趕往S-70C反潛直升機殉職機工長劉尚鈞靈堂捻香致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

海軍S-70C反潛直升機本月22日發生種落地意外，造成機上4名士官兵受傷意外，其中機工長劉尚鈞傷重不治殉職，遺體運回桃園老家，桃園市長鄭文燦今（25）日上午趕往靈堂捻香致意，鄭文燦表示，市府會媒合社會資源照顧遺屬，也會為孩子成立教育基金，至於是否入祀忠烈祠，將尊重家屬意願。此外，已與家屬敲定將在市立殯儀館舉行追思會。

海軍機工廠劉尚鈞靈堂昨晚移置蘆竹區龍巖南崁會館，市長鄭文燦今天一早趕往靈堂向家屬慰問致意，鄭文燦指出，劉尚鈞年輕就從軍保衛國家，在演訓時不幸發生意外，因公殉職，國防部會給予撫卹、協助家屬處理後續事宜，由於劉尚鈞住在中壢，因此市府會給予各種協助，包括喪葬、慰問等，希望為孩子成立教育基金，也會媒合一些社會資源照顧還在讀國小的女兒。

▲桃園市長鄭文燦指出，市府會協助照顧家屬，並成立教育基金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，市府會協助照顧家屬，並成立教育基金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，發生意外大家都非常的不捨，希望能夠給遺族更大的鼓勵。另外是否入祀忠列祠或有其他安排，這部分會尊重家屬意願，目前剛敲定將在市立殯儀館舉行追思會。

陪同的桃園市榮民服務處處長徐偉光說，對因公殉職官兵遺族的照顧，榮服處一定全力以赴，針對殉職官兵子女有遺孤認養專戶，每月會給予3,000元就學補助金，過年過節還會再加發1萬元，長期照顧到子女大學畢業為止，該筆經費全為社會捐助，皆為專款專用。

▲桃園市榮民服務處處長徐偉光說，對因公殉職官兵遺族的照顧，榮服處一定全力以赴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市榮民服務處處長徐偉光說，對因公殉職官兵遺族的照顧，榮服處一定全力以赴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐偉光強調，至於劉尚鈞的遺孀部分，目前在某電子公司任職，因公司與家中距離遙遠，國防部與海軍司令部會給予妥適安排，榮服處也有就學就業小組，多年來與企業界合作，將會共同協助替劉尚鈞的遺孀找到穩定的工作；另外，榮服處會安排志工心理輔導人員替劉尚鈞家庭做輔導，尤其針對還在念國小的女兒，會找時間到學校與校長溝通，希望悲哀能降至最低，也對為國家犧牲奉獻的烈士給予最崇高的敬意。

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