獨／前大法官去年遭竊30萬　半夜敲窗聲驚醒一看「怎麼會是你」

▲前大法官王澤鑑在家中聽到玻璃敲擊聲，起身查看發現竊賊正企圖從窗外入侵。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

前大法官、《民法》權威王澤鑑住處驚傳遭竊，16日深夜，王澤鑑聽到窗戶傳來敲擊聲，起身查看發現，玻璃外站著年輕人，正是過去曾到家中幫傭的婦人兒子，王報警逮人的同時，想起去年9月家中曾遭宵小，損失財物約30萬元，但嫌犯只坦承本月初也曾試圖闖入但失敗，全案正由檢警偵辦中。

王澤鑑已高齡84歲，是德國慕尼黑大學法學博士，曾任第6屆司法院大法官，目前是台大法律系名譽教授，王寫過許多《民法》相關著作，其中最經典的《民法學說與判例研究》共有8冊，在法界人稱《天龍八部》，至今仍是法律系學生必讀教材。

據了解，住台大宿舍的王澤鑑是在16日深夜，因為聽到窗戶玻璃傳來規律地敲擊聲，因此起身前往查看，剛好看到20多歲的陳姓男子站在窗外，王澤鑑一眼認出陳男過去曾和母親到過家中，當下要求陳男不要亂跑，陳男也乖乖地沒敢亂動。

警方到場後，王澤鑑表示，家裡在2021年9月間就曾遭竊，當時損失約30萬元財物，6月初也曾經有門窗被破壞的痕跡，但不清楚有沒有被偷走什麼，前2次他沒有報警，這次當場目擊竊賊，所以報案。

陳男坦承，他小時候曾跟著幫傭的母親到過王家，不過他否認曾在進入偷走30萬元，僅有6月初時，他拿園藝用的小圓鍬，敲擊窗戶玻璃的邊緣，藉此鬆開黏著劑，卸下玻璃後進入，但當時他因卡在王家玄關無法再進入而放棄，16日深夜再次前往嘗試，就被當場抓個正著，轄區大安警分局將陳依竊盜等罪嫌移送法辦，台北地檢署檢察官複訊後將他飭回，並限制住居。