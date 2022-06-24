　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幽靈輪胎國道砸11車「野馬特斯拉也受害」　倒楣車主連手揪肇逃

▲有讀者投訴，22日深夜駕車行經國道南下75公里處，疑似撞上大型車輛輪胎，導致車體受損，結果發現有多達11輛車主受害。（圖／讀者提供）

▲有讀者投訴，22日深夜駕車行經國道南下75公里處，疑似撞上大型車輛輪胎，導致車體受損，結果發現有多達11輛車主受害。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

有讀者投訴指稱，6月22日深夜開車行經國道一號南下75公里處，突然撞上疑似大型車輛掉落輪胎，導致車體嚴重受損，因視線不明，他把停在路肩處查看時，又陸續有多輛車輾過，都造成車體不同程度損害，受害車輛多達11輛，其中不乏野馬跑車和特斯拉，車主們後來向國二大隊楊梅分隊報案處理，希望找到肇事車輛求償。

對此，國二大隊楊梅分隊指出，已調閱沿途監視器畫面逐一過濾，希望找出肇事車主出面說明，並籲請當天經過現場車輛提供行車紀錄器畫面，盡速找到肇事車主出面。

▲有讀者投訴，22日深夜駕車行經國道南下75公里處，撞上大型車輛輪胎導致車體受損，受害車主已向警方報案處理。（圖／讀者提供）

▲有讀者投訴，22日深夜駕車行經國道南下75公里處，撞上大型車輛輪胎導致車體受損，受害車主已向警方報案處理。（圖／讀者提供）

吳姓車主指出，6月22日深夜近零時許，他開車行經國一南下75K，也就是桃園市楊梅與新竹縣湖口接界處，因視線不明不慎撞上疑似大型車輛掉落輪胎，導致車體受損，他為求慎重，把車子停在路肩查看時，陸續又有多輛車輛輾過，車體都有不同程度受損狀況，向國道二大隊報案處理，結果發現有11輛車主陸續報案，因為車主們無法調閱沿途監視畫面，希望警方代為找到肇事車主求償。

▲有讀者投訴，22日深夜駕車行經國道南下75公里處，撞上大型車輛輪胎導致車體受損，受害車主已向警方報案希望找到肇事車主求償。（圖／讀者提供）

▲有讀者投訴，22日深夜駕車行經國道南下75公里處，撞上大型車輛輪胎導致車體受損，受害車主已向警方報案希望找到肇事車主求償。（圖／讀者提供）

國二大隊楊梅分隊指出，警方已調閱南下75K沿線與湖口交流道匝道、湖口服務區監視器畫面，希望找出可能涉案車輛，但需要時間過濾。此外，因事發時天色昏暗，員警回報現場蒐證不易，警方查出現場遺留有疑似輪胎與輪胎皮等證物，但無法確認是哪種車輛所有，需要時間蒐證，呼籲案發當時有車輛行車紀錄器拍到掉落輪胎畫面等資訊提供給警方參考，盡速找到肇事車主，楊梅分隊連絡電話：（03）478-2594。

【更多新聞】

►桃園大溪石化原料倉庫大火　警消1小時控制土勢無人受傷

移工買雞排幫友人報仇打死對方　女友辯稱整晚與他同眠...2人下場曝光

賴香伶批交通事故酒駕「6都後段班」　鄭文燦：盡力讓數字下降

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
「滅林計畫」啟動了！點名4人幫組「新竹油尖望」　林智堅怒開吉
酒店「17正妹公關」驚見JKF女郎、知名網美！　她揭背後真相
快訊／台男染猴痘「擴大匡列19人」！負壓隔離治療中病況曝
快訊／北市4歲男童住家墜落！鄰居聽巨響嚇壞報警
正妹貼符咒扮殭屍「衣服快撐爆」！粉絲認出她身分：好想被咬
猴痘殺入台灣！　醫示警「恐怖傳播2途徑」
猴痘燒進台灣！「染疫症狀、預防方式」QA一次看　2類人易重症
全國首例猴痘個案　25歲男發病時間軸曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

287女滲淪A片主角任人看！供貨商竟是警察　老師也跟風大賺錢　

快訊／北市4歲男童住家墜落！鄰居聽巨響嚇壞報警　送醫搶救中

桃市+4020！再開社區疫苗接種站　鄭文燦：籲請民眾踴躍施打

「滅林計畫」啟動了！點名4人幫組「新竹油尖望」　林智堅怒開吉

獨／殉職機工長陽光模樣曝！曾代表參加龍舟賽　友悲憶優秀過往

幽靈輪胎國道砸11車「野馬特斯拉也受害」　倒楣車主連手揪肇逃

台灣民政府吸金7億害命！首腦審判中死亡　共犯妻判19年罰200萬

屏東自小客側翻女子受困駕駛座　消防人員用一奇招解圍

吃早餐就落網！竹縣專勤隊用「這招」　進帳帶回18非法移工

滷肉飯名店鬥毆畫面曝　惡煞抄木椅狂砸...低胸長髮妹哀求才停手

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

287女滲淪A片主角任人看！供貨商竟是警察　老師也跟風大賺錢　

快訊／北市4歲男童住家墜落！鄰居聽巨響嚇壞報警　送醫搶救中

桃市+4020！再開社區疫苗接種站　鄭文燦：籲請民眾踴躍施打

「滅林計畫」啟動了！點名4人幫組「新竹油尖望」　林智堅怒開吉

獨／殉職機工長陽光模樣曝！曾代表參加龍舟賽　友悲憶優秀過往

幽靈輪胎國道砸11車「野馬特斯拉也受害」　倒楣車主連手揪肇逃

台灣民政府吸金7億害命！首腦審判中死亡　共犯妻判19年罰200萬

屏東自小客側翻女子受困駕駛座　消防人員用一奇招解圍

吃早餐就落網！竹縣專勤隊用「這招」　進帳帶回18非法移工

滷肉飯名店鬥毆畫面曝　惡煞抄木椅狂砸...低胸長髮妹哀求才停手

小S「哭臉特效」惡搞具俊曄：說你愛我姊！　大S鏡頭外噴笑

《哈利波特》藥草學教室即將開課　馬份搶先帶逛親摘尖叫「魔蘋果」

IDC曝：家用需求疲軟、商用需求良好　今年首季「PC顯示器」表現持平

287女滲淪A片主角任人看！供貨商竟是警察　老師也跟風大賺錢　

讓人一開始就對你有好感　5個讓人緣更好的技巧

單場狂掃4安　詹子賢坦言揮棒「必須要改變」

台男染猴痘「擴大匡列19人」！負壓隔離治療中病況曝

魏如萱直接宣佈「明年金曲歌后是徐佳瑩」　她聽完嚇傻：你太瘋

網傳鄭文燦接總統府秘書長、潘孟安戰新北　民進黨回應了

快訊／北市4歲男童住家墜落！鄰居聽巨響嚇壞報警　送醫搶救中

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

高雄街頭驚現「4米巨大木箱」　神秘內容物揭曉

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

即/北市午後雷陣雨　多處路樹倒塌壓毀車輛號誌燈

反殭屍展遭出征　新竹靈糧堂爭議文章急下架

即 ／朱九繼子身亡！談判被車猛撞　搶救8天不治

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

桃山階梯頭暈摔死！子女求償武陵農場、東勢林管處600萬元

即／桃園6口瑞芳海域遊玩　1男溺斃

三寶女鬼切遭撞　他怨遭惡意求償7萬

更多熱門

相關新聞

巨鱷困「輪胎項鍊」4年險勒斃！他跨國救援全紀錄

巨鱷困「輪胎項鍊」4年險勒斃！他跨國救援全紀錄

印尼中蘇拉威西省（Central Sulawesi）帕盧市（Palu）一條鱷魚，在2016年前被人在帕魯河發現，隨著體型越來越大，輪胎也越來越緊，導致頸部噎住，雖然時常吸引大批民眾圍觀拍照，也有許多人嘗試拯救，最後卻都失敗告終。當中也包含野生動物生態學家佛瑞斯格拉特（Forrest Galante），經常到世界各地拯救異國野生動物的他，2020年3月亦飛往當地展開救援，動物星球頻道特別推出特輯《卡在輪胎裡的巨鱷》記錄此次行動。

輪胎鼓一包！他怒怨討拍　網打臉：你的問題

輪胎鼓一包！他怒怨討拍　網打臉：你的問題

輪胎撞人逃跑　50秒竟後回頭再輾

輪胎撞人逃跑　50秒竟後回頭再輾

即／國一白車自撞噴轉180度　1女被拋出斷腿

即／國一白車自撞噴轉180度　1女被拋出斷腿

國道一號南向麻豆段3起交通事故

國道一號南向麻豆段3起交通事故

關鍵字：

國道一號南下75K輪胎害11輛車受損讀者投訴

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

快訊／首例猴痘入侵台灣！德國境外移入遭攔截

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

Google街景見裸身開啪！情慾座標2萬人狂搜

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面