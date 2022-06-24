幽靈輪胎國道砸11車「野馬特斯拉也受害」　倒楣車主連手揪肇逃

▲有讀者投訴，22日深夜駕車行經國道南下75公里處，疑似撞上大型車輛輪胎，導致車體受損，結果發現有多達11輛車主受害。（圖／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

有讀者投訴指稱，6月22日深夜開車行經國道一號南下75公里處，突然撞上疑似大型車輛掉落輪胎，導致車體嚴重受損，因視線不明，他把停在路肩處查看時，又陸續有多輛車輾過，都造成車體不同程度損害，受害車輛多達11輛，其中不乏野馬跑車和特斯拉，車主們後來向國二大隊楊梅分隊報案處理，希望找到肇事車輛求償。

對此，國二大隊楊梅分隊指出，已調閱沿途監視器畫面逐一過濾，希望找出肇事車主出面說明，並籲請當天經過現場車輛提供行車紀錄器畫面，盡速找到肇事車主出面。

▲有讀者投訴，22日深夜駕車行經國道南下75公里處，撞上大型車輛輪胎導致車體受損，受害車主已向警方報案處理。（圖／讀者提供）

吳姓車主指出，6月22日深夜近零時許，他開車行經國一南下75K，也就是桃園市楊梅與新竹縣湖口接界處，因視線不明不慎撞上疑似大型車輛掉落輪胎，導致車體受損，他為求慎重，把車子停在路肩查看時，陸續又有多輛車輛輾過，車體都有不同程度受損狀況，向國道二大隊報案處理，結果發現有11輛車主陸續報案，因為車主們無法調閱沿途監視畫面，希望警方代為找到肇事車主求償。

▲有讀者投訴，22日深夜駕車行經國道南下75公里處，撞上大型車輛輪胎導致車體受損，受害車主已向警方報案希望找到肇事車主求償。（圖／讀者提供）

國二大隊楊梅分隊指出，警方已調閱南下75K沿線與湖口交流道匝道、湖口服務區監視器畫面，希望找出可能涉案車輛，但需要時間過濾。此外，因事發時天色昏暗，員警回報現場蒐證不易，警方查出現場遺留有疑似輪胎與輪胎皮等證物，但無法確認是哪種車輛所有，需要時間蒐證，呼籲案發當時有車輛行車紀錄器拍到掉落輪胎畫面等資訊提供給警方參考，盡速找到肇事車主，楊梅分隊連絡電話：（03）478-2594。

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