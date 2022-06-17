婦人晨運錢包放置物箱遭竊　警方鎖定慣竊隔日火速破案

▲斗南黃姓慣竊於鐵馬道附近竊取運動民眾放置機車置物箱中的錢包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮鐵馬道常有民眾晨起前往運動，6月14日一名莊姓婦人前往晨運約一個半小時後離開時，突然發現放置於機車置物箱中的錢包不翼而飛，莊婦立即前往派出所報案。警方獲報後循線調查，順利幫報案人在隔日即找回皮包證件，莊婦在接獲警方通知抓到嫌疑人並找回錢包，開心頻頻向警方道謝。

斗南警分局大埤派出所6月14日接獲莊姓婦人報案，向警方表示，早上約5時許將機車停放在斗南鎮鐵馬道旁便於附近運動，暫時將錢包放置在機車置物箱內，運動結束後約6時30分準備騎車離去，發現錢包遭竊取，內有提款卡及證件。

大埤派出所警員陳言劼受理暴案後，後依照犯罪手法及習性，鎖定一名平時於斗南、大埤閒晃的黃姓慣竊涉案，雖立即聯繫但黃嫌避不出面，警方於隔日動員找人，約下午14時許在斗南鎮內公園涼亭找到黃嫌，先將黃嫌帶返所後經過一番勸說下，15時由黃嫌帶領警員至斗南鎮與大埤鄉交界處三結橋下草叢，找回遭丟棄之錢包及證件，訊後依竊盜罪嫌將黃男函送雲林地檢署法辦。

▲黃嫌帶領警員至斗南鎮與大埤鄉交界處三結橋下草叢，找回遭丟棄之錢包及證件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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