刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym　更衣室涉偷錢被移送

▲刑事局驚傳女警官涉竊取運動女性隨身背包內的現金，遭台北市警局函送法辦。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

前刑事局偵九大隊P姓女偵查員被查去年9月中旬，在台北市大安區忠孝東路4段World Gym健身房，涉嫌竊取一名女子的現金，被害人報案指出，運動完到更衣室換衣服取物時，發現包包內短少現金約2萬2千餘元，大安分局偵查隊與市刑大肅竊組今年1月24日持搜索票赴P姓女警官住處搜索，但未發現涉案贓物，警方根據監視器畫面認定她涉入健身房竊案，訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署、案發後P女警官調任該局研發科內勤、目前仍正常上班。

據了解，北市刑大肅竊組人員獲報後，檢視監視器發現，案發健身房顧及客戶隱私、並未在更衣室置物櫃設置監視器，但警方釐清被害人最後進入更衣室發現現金遭竊前，僅有P女進出離開影像；市刑大肅竊組人員據此訪查World Gym公司人員，確認P女身分，經查赫然發現她當時任職刑事局偵九大隊偵查員，二線二星女警官涉嫌竊盜，引發警界高層關注。



但知情人士透露，P女所涉該起竊案，一來並無監視器直接錄到她下手竊取現金的過程，二來失竊贓款並無特殊標記無法辨認，這兩點讓檢警很難進行後續的司法追訴，儘管北市刑大肅竊組已將P女警官依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦；但承辦人員坦承此案要順利起訴難度很高，認為P女若涉案「算是智慧型犯罪，都專挑沒有監視器的死角下手行竊，犯案堪稱職業等級的」



刑事局27日上午證實，該名女警官在2021年疫情三級警戒結束後確曾前往該健身房運動，北市警局調查P女警官涉案後，P女也主動到案說明，刑事局督訓科也展開內部調查，發現P女警官是值勤上班期間不假外出溜去健身房運動，形同曠職依規定記過一次並調整到內勤職務，據傳目前在該局科技研發科擔任內勤工作，刑事局強調警方絕不護短，將積極配合地檢處偵處。

據指出，這名P女警官年約30歲，以相當好的成績考進刑事局，外型清秀留著長髮習慣綁馬尾，未料卻因翹班到刑事局附近的World Gym，並捲入現金竊案被移送。

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