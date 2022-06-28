雲霄飛車俯衝一半卡空中！竟是兩小孩「太害怕按了緊急暫停鍵」

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇南京一間遊樂園的雲霄飛車26日突然卡在半空中，停留了許久才又恢復運作。對此，遊樂園的工作人員表示，雲霄飛車沒有故障，是因為有兩個小孩搭乘到一半太害怕，按了緊急停運按鍵，才導致卡在半空中。

從網路上流傳的影片可以看見，雲霄飛車俯衝到一半就不動了，以垂直角度掛卡在軌道的中段處，距離地面有好幾層樓高。現場目擊的網友透露，雲霄飛車停在空中至少10幾分鐘才又恢復運作，但應該沒有人受傷。

▼雲霄飛車卡在空中，多名乘客受困。（圖／翻攝九派新聞）



根據《九派新聞》報導，遊樂園的工作人員表示，雲霄飛車沒有發生故障，是因為太過刺激，有兩名小孩乘坐到一半太害怕，按了緊急停運按鈕，導致停在半空中，「這個雲霄飛車的速度特別快，而且是360度旋轉的，當中還有一個S型彎道，小孩大概是真的受不了。」

工作人員還說，之後工作人員將遊客帶了下去，沒有任何人員受傷。

該起事件在網路上引起大量討論，許多網友都很驚訝雲霄飛車上原來還有緊急停運的按鈕，「坐了這麼多年雲霄飛車，從來不知道有這個按鈕！」「不敢玩就別上去啊，上去了又按鈕暫停是甚麼意思？」「為什麼會設計這個按鈕？讓人害怕了就可以暫停嗎？」