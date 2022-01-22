他搭雲霄飛車「東西飛出去」！害大阪環球影城30人卡43m高空95分鐘

▲30名乘客被卡在高空長達95分鐘。（圖／推特／@osekkai_obasan））



記者王佩翊／編譯

日本大阪環球影城的雲霄飛車設施「好萊塢美夢」22日下午1時10分左右發生緊急停止的事件，由於當時系統偵測到不明物體掉落，因此觸發安全裝置，導致靠近搭乘點與設施頂點的2台車瞬間停止。雖然靠近地面的機台上的乘客立即被疏散，但在被卡在43公尺高頂點的30名乘客直到95分鐘後才成功被疏散。

綜合日媒報導，大阪環球影城著名設施「好萊塢美夢」以最高點可到達43公尺高空聞名，然而22日下午1時10分左右卻因觸發安全裝置而緊急停止。當時有一輛載有30名乘客的機台正好經過頂點，而30人就這樣活生生被卡在40多公尺的高空上動彈不得。

據悉，此次緊急停止原因是因為有乘客將個人物品帶上雲霄飛車，並且在行駛過程中「東西飛出去」，導致系統感應到落下物，才會啟動緊急安全裝置。事發後工作人員連忙上前檢查，同時也協助受困民眾脫困。根據工作人員表示，就算找到民眾的落下物，如果東西有破損，在找到所有碎片前，設施依舊不可以重啟。

▲工作人員隨即投入檢查，並疏散受困旅客。（圖／推特／@makiyasutomo）



工作人員在確認安全狀態後，隨即安排受困的30名遊客陸續由緊急避難樓梯撤離至地面，直到事件發生的95分鐘後的2時45分所有人才順利脫困，所幸並未有人受傷。大阪環球影城表示，調查事發原因並完成檢查後將會重新開放該設施。

事實上，好萊塢美夢早在2021年10月22日就曾經因為園區附近停電導致設施緊急停止，當時曾有35人受困於頂點。

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