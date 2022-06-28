雲霄飛車垂直卡半空！2童嚇到「按暫停鈕」...害整車遊客一起倒掛

▲雲霄飛車俯衝到一半卡住，多名乘客受困。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

雲霄飛車竟有這按鈕？大陸一間遊樂園發生了雲霄飛車在高速俯衝運轉時，突然卡在半空中，卡了一陣子才又恢復運轉。事後遊樂園的工作人員檢查發現，雲霄飛車其實沒有機械故障，是因為有兩個乘坐的小孩，雲霄飛車搭到一半實在太害怕，便逕自按下了緊急停運按鍵，導致雲霄飛車衝到一半卡在半空中。而這麼「奇特」的搭乘設計，也讓網友困惑，「坐了這麼多年雲霄飛車，從來不知道有這個按鈕！」

綜合大陸媒體報導，大陸江蘇南京一座遊樂園，26日發生雲霄飛車突然卡在半空中，一動也不動，車子在軌道上卡了將近10幾分鐘才又恢復運轉，由於雲霄飛車懸掛的位置，離地面有數層樓高，看起來相當驚悚，把上頭的乘客嚇得半死。

不過27日該處遊樂園的工作人員對媒體表示，這部雲霄飛車沒有發生故障，是因為該設施是360度旋轉、中間還有一個S型彎道的雲霄飛車，可能是因為太過刺激，有兩名孩童乘坐到一半太害怕，於是按了緊急停止運轉的按鈕，才會讓雲霄飛車停在半空中卡住。

後來經過工作人員的幫忙，已經幫助上頭的乘客脫困，沒有任何人員受傷。但這起遊樂園意外，引起大陸網友高度討論，大家紛紛議論，原來雲霄飛車上還有緊急停止運轉的按鈕，「坐了這麼多年雲霄飛車，從來不知道有這個按鈕！」、「為什麼會設計這個按鈕？害怕就可以按暫停嗎？」

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