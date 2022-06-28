　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雲霄飛車垂直卡半空！2童嚇到「按暫停鈕」...害整車遊客一起倒掛

雲霄飛車俯衝到一半卡住，多名乘客受困。（圖／翻攝微博）

▲雲霄飛車俯衝到一半卡住，多名乘客受困。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

雲霄飛車竟有這按鈕？大陸一間遊樂園發生了雲霄飛車在高速俯衝運轉時，突然卡在半空中，卡了一陣子才又恢復運轉。事後遊樂園的工作人員檢查發現，雲霄飛車其實沒有機械故障，是因為有兩個乘坐的小孩，雲霄飛車搭到一半實在太害怕，便逕自按下了緊急停運按鍵，導致雲霄飛車衝到一半卡在半空中。而這麼「奇特」的搭乘設計，也讓網友困惑，「坐了這麼多年雲霄飛車，從來不知道有這個按鈕！」

綜合大陸媒體報導，大陸江蘇南京一座遊樂園，26日發生雲霄飛車突然卡在半空中，一動也不動，車子在軌道上卡了將近10幾分鐘才又恢復運轉，由於雲霄飛車懸掛的位置，離地面有數層樓高，看起來相當驚悚，把上頭的乘客嚇得半死。

不過27日該處遊樂園的工作人員對媒體表示，這部雲霄飛車沒有發生故障，是因為該設施是360度旋轉、中間還有一個S型彎道的雲霄飛車，可能是因為太過刺激，有兩名孩童乘坐到一半太害怕，於是按了緊急停止運轉的按鈕，才會讓雲霄飛車停在半空中卡住。

後來經過工作人員的幫忙，已經幫助上頭的乘客脫困，沒有任何人員受傷。但這起遊樂園意外，引起大陸網友高度討論，大家紛紛議論，原來雲霄飛車上還有緊急停止運轉的按鈕，「坐了這麼多年雲霄飛車，從來不知道有這個按鈕！」、「為什麼會設計這個按鈕？害怕就可以按暫停嗎？」

延伸閱讀
法國取消口罩令卻迎來第7波疫情　衛生部長急呼籲「搭車戴口罩」
上海29日內用回歸！　餐廳業者喜迎「座上賓」
吹哨者揭「延誤送醫」內幕！　恩恩爸慟：新北衛生局早知情

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
公審砸杯爸被洗一星　當時的「波霸鮮奶」飲料店不賣了
別忘申請！新冠補助、理賠盤點　6大QA一次看
畸戀女高中生害她身亡！　狼師遭重判下場曝
快訊／午後開炸！11縣市大雨特報　大雷雨範圍出爐
快訊／綠營台東劉櫂豪將出線！　賴坤成嘆真心換絕情
富邦勇士2連霸優惠來了　「超過60家」共襄盛舉！
到底該不該打第4劑？台大醫：別太期待　2情況可不打
快訊／莊人祥：7月降到萬例！　8月因BA.4、BA.5上揚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

公車駕駛昏迷失速衝進河道　車內無乘客只因他做了這件事

雲霄飛車垂直卡半空！2童嚇到「按暫停鈕」...害整車遊客一起倒掛

大陸鬆綁邊境！入境隔離放寬「7+3」　最新政策修改一文看

上海禾新醫院十週年　要繼續為守護健康戰鬥

上海買嘸返台機票！航空業者揭「真正原因」：提高入境限額也沒用

解放軍駐港女兵苦練　儀仗隊迎光1分鐘不眨眼...抬腿10分鐘不晃

損害主權將反制！大陸修訂《體育法》遏止「外交抵制」重演

H＆M大陸創始店關閉　經營15年「暫時」歇業另覓新地點

全球首款凍乾型Omicron mRNA疫苗　進入臨床階段

雲霄飛車俯衝一半卡空中！竟是兩小孩「太害怕按了緊急暫停鍵」

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

公車駕駛昏迷失速衝進河道　車內無乘客只因他做了這件事

雲霄飛車垂直卡半空！2童嚇到「按暫停鈕」...害整車遊客一起倒掛

大陸鬆綁邊境！入境隔離放寬「7+3」　最新政策修改一文看

上海禾新醫院十週年　要繼續為守護健康戰鬥

上海買嘸返台機票！航空業者揭「真正原因」：提高入境限額也沒用

解放軍駐港女兵苦練　儀仗隊迎光1分鐘不眨眼...抬腿10分鐘不晃

損害主權將反制！大陸修訂《體育法》遏止「外交抵制」重演

H＆M大陸創始店關閉　經營15年「暫時」歇業另覓新地點

全球首款凍乾型Omicron mRNA疫苗　進入臨床階段

雲霄飛車俯衝一半卡空中！竟是兩小孩「太害怕按了緊急暫停鍵」

勞資爭議「調解人」是關鍵！　勞動部修正規定維護品質

水龍捲4分17秒影像曝！從生成到消失　海釣船長：1天看3個

世界上最遙遠的距離！　貪吃貓抵抗誘惑「食物前卡頭睡」媽笑翻

國民黨：不接受陸稱台海「內海」　但美稱國際水域法律上站不住腳

一路好走！3歐告燦笑與「歸西作品」合照　爸無奈：我也要歸西

HTC元宇宙手機「Desire 22 Pro」登場！售價11990元、7／1起開賣

宜蘭+870！確診數跌破千　縣府公告校園暑期活動防疫指引

東港碼頭白牌車載情侶　稱幫友接送被揭穿…有前科這下慘了

確診地圖曝光！新北累積破82萬例　莊人祥估8月後新一波疫情來襲

陳菊率隊巡察國家衛生研究院　監委關注快篩試劑一劑難求

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

大陸熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

房仲開門痛毆男租客　女友沒穿衣服崩潰

羊掛高壓電線卡半空中！　驚呆33.5萬人

雙胞胎正妹交換護照　突破管制爽出國近40次

天才學生連3年考上北京大學　爽賺885萬

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

上海買嘸返台機票！航空業揭真正原因

大陸鬆綁邊境！入境隔離放寬7+3

力抗美制裁！陸「中芯系」擴張

解放軍駐港女兵苦練 儀仗隊迎光1分鐘不眨眼...抬腿10分鐘不晃

娶30歲輕熟女　上床驚比男人擅長

吐瓦魯代表團台灣成員被刪除　陸外交部回應

港警三支「反恐部隊」七一換新裝 要讓市民「一眼就認出」

雲霄飛車卡空中！兩小孩太害怕按了暫停鍵

更多熱門

相關新聞

大陸鬆綁邊境！入境隔離放寬7+3

大陸鬆綁邊境！入境隔離放寬7+3

大陸國務院28日發布新版《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，包括優化調整風險人員的隔離管理期限和方式、優化區域核酸檢測策略等。其中提到，入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。

雲霄飛車卡空中！兩小孩太害怕按了暫停鍵

雲霄飛車卡空中！兩小孩太害怕按了暫停鍵

直擊阿虎撐傘擁新歡　雨中約會挽手

直擊阿虎撐傘擁新歡　雨中約會挽手

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

吃迴轉壽司！她驚見餐盤下黏「已開封芥末包」

吃迴轉壽司！她驚見餐盤下黏「已開封芥末包」

關鍵字：

周刊王雲霄飛車大陸

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面