北京環球影城雲霄飛車「疑衝擊力過大」　害遊客「頸椎錯位」送醫

▲有網友表示在乘坐環球影城的雲霄飛車後出現頸椎錯位。（圖／翻攝自健康時報）

記者鄭思楠／綜合報導

坐雲霄飛車會導致頸椎損傷？據《健康時報》報導，北京環球影城20日正式開園迎客，有網友打卡後卻在網路爆料稱，自己乘坐雲霄飛車後，發生頸椎錯位。對此，專家證實，若坐姿不合適、又突然加速，確實可能導致類似情況發生。

《健康時報》引述多名到訪北京園區的遊客指，他們乘坐「變形金剛霸天虎過山車」後，後頸椎一直感到疼痛，到醫院檢查才證實為頸椎錯位，質疑座位對乘客保護不足。不過，也有遊客表示，一天內多次乘坐該雲霄飛車，身體狀態良好，並未發現異樣。

實際上，乘坐雲霄飛車後導致頸椎受損的情況屢有發生。日本富士急樂園內的「Do-Dodonpa」雲霄飛車，因速度衝擊過大，1年內先後導致4名遊客在遊玩後發生頸部壓迫性骨折，官方也因此於近日停止設施運行並檢測。

▲該網友前往醫院就診。（圖／翻攝自健康時報）

那麼，對於為何會有該類情況發生，四川大學華西醫院醫生任劉浩表示，「如果前仰、後仰時受到的力量過大，再加上本身肌肉力量不是很強，會出現這種情況。若在乘坐雲霄飛車時坐姿不合適，同時又突然加速，則可能會導致頸椎過伸性損傷。」

除此之外，也有網友稱，乘坐雲霄飛車後出現噁心、嘔吐、眩暈等症狀。湘雅二醫院醫生毛新展指，雲霄飛車引起的身體不適可能是多元性的，這與內耳前庭器官敏感性、肌肉對肢體保護程度等因素有關係。

據了解，北京環球影城的每個項目都有警示牌，告知哪些人群不適合該項目。涉事雲霄飛車就提醒，患有心臟病、血壓異常、背部頸部病史等情況的遊客不可體驗該項目。