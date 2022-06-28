女兒名字竟是「老公以前的小三」人妻崩潰！網轟渣男：玩一語雙關

▲女兒的名字竟然是老公以前的小三名字。（示意圖／Pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

取名字是一門學問，不少人相信名字應搭配個人的生辰八字、五行等，因此都會找算命師取一個適合自己的好名字，不過，一名人妻表示，和老公交往之前就知道對方曾劈腿過，不過交往期間男生都很專情，最近生了女兒，老公取了一個常見的名字，沒想到該名字居然是「老公以前小三的名字」讓她非常介意。

原PO在Dcard上發文，還沒交往時，男生就坦白自己曾經劈腿過，當時她也很猶豫該不該在一起，最後決定相信對方，而在交往期間，男生給她很多安全感，手機也不怕她看；交往三年後兩人結婚，最近生下一個女兒，「老公取了一個不常見的名字，也報戶口了」。

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她與好友分享名字時，其中一名好友私下對她說「那是他以前小三的名字」，原PO也與那任女友確認過，「名字一模一樣」。那任女友表示，那時雙方吵很久，男生都不肯跟小三斷聯，「是小三主動離開他的」。原PO得知後非常介意，「我不知道怎麼跟老公說我介意，看到老公很寵女兒就覺得怪怪的，當然我還是很愛我的女兒的」。

貼文一出，網友們表示不能接受，「我不能接受欸，那是我們的女兒，不是你前女友」、「雖然他很寵女兒是件好事，可是女兒名字的由來我不能接受，總覺得好彆扭」、「人家都說女兒是老爸上輩子的情人，這名字一語雙關，太神了」、「我覺得要跟他好好談一下耶，直接攤牌說妳很介意這件事，看要幫女兒改名還是怎樣，反正女兒還小，對外就說算命師說這名字不好就好了」。