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還要面對猴痘！3年護理師累嘆「不是來犧牲的」：只想穩定賺錢

▲▼醫護扶竿子。（圖／記者李忠憲攝）

▲新冠肺炎疫情已讓醫護人員累炸。（示意圖／非當事人／記者李忠憲攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國際間爆發猴痘疫情，台灣日前也出現首例境外移入猴痘確診個案，讓人心惶惶。就有醫護人員發文直嘆，「想不到除了新冠之外，我們還要面對猴痘」，表示自己走上護理的這條路，不是為了犧牲的，語氣相當無奈。底下網友們看了也很心疼，「台灣醫護真的不是人幹的。」

一位女網友在Dcard發文，聲稱她身為醫護人員已經快3年了，「想不到除了新冠之外，我們還要面對猴痘」，想當初在新冠肺炎擴散前，院方有給他們簽立是否願意照顧新冠確診病人的同意書，「其實當時有極少部分人是簽不願意的（有家庭、懷孕、疫苗過敏者等）」。

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不過，今年疫情大擴散，幾乎所有醫護人員還是得去照顧確診者，讓她也直呼，「我只希望，猴痘不要擴散，如果不幸擴散……我要簽100張不願意！」更無奈道，「我讀護理，其實都是為了穩定賺錢，不是來犧牲的啊！」身為同行，原PO也不禁敬佩照顧第一例猴痘病人的護理人員。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

▲猴痘症狀。（圖／指揮中心提供）

她也強調，這篇文只是抒發情緒，她還是會努力工作，但想想現在的情況，心中真的有很多苦卻說不出，「專責醫院真的好累～當初會簽願意也是為了防疫獎金，殊不知去年的都還沒全部領到，猴痘給我再多錢我也不要啊啊啊！」

貼文一出，許多人也紛紛嘆氣，「如果醫護環境不好，以後就更沒人想當了」、「挺醫護挺了2年，薪水還是沒有加，還是一堆學弟妹做不下去離職」、「所有人都在感謝醫護人員，卻沒有誰能真正為他們改變什麼」、「醫護人員真的太偉大，衝第一線的真的很有愛，如果要我照顧猴痘患者，我直接離職。」

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

▲猴痘預防與照護。（圖／指揮中心提供）

據悉，台南新樓醫院感管室主任蔡國聖醫師指出，「猴痘」傳染途徑有兩個，分別為： (一)人畜共通傳染：直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。 (二)人傳人：接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。

蔡國聖醫師說，要預防猴痘除衛教民眾：1、認識猴痘之傳染方式。2、降低人畜共通傳播風險。前往猴痘病毒流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類 動物以及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用。3、降低人際間傳播風險：避免與猴痘感染者接觸。

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