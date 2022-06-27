吃迴轉壽司！她一拿餐盤驚見下方黏「已開封芥末包」嚇壞

▲一位網友在社群平台Dcard發文，到壽司店用餐，發現盤子底部黏著別桌客人使用過的芥末包。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

洗碗是為了把沾染食物殘渣的碗碟清洗乾淨，免得把細菌吃進肚，當一間餐廳需大量供應碗碟等餐具給客人使用時，大多選擇把洗碗任務交給洗碗機，日前一位顧客在社群平台Dcard的心情版面上發文，表示在一間新開的迴轉壽司店用餐時，發現盤子底下黏者被人使用過的芥末包，因此聯想到盤子沒洗就重複利用。

這位網友在6月23日發文且附圖表示，她很喜歡到這品牌壽司店用餐，22日與姐妹逛街，偶然發現新開的分店，決定馬上進去嚐鮮。由於這品牌壽司店是將食品盛放在盤上，並通過新幹線的方式送餐，原PO用餐時把盤拿起來後，竟發現盤子底下貼著已開封過的芥末包，她感到「驚嚇」外加「恐懼」，原因是讓原PO聯想到，盤子可能是其他客人用過後，被收起來沒洗又繼續利用。

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在告知店家服務員後，盤子馬上被收走，直到用餐完畢要結賬付錢店員都沒主動提起此事，最後是通過原PO及友人提問「是不是盤子沒洗，服務生回答是盤子疊太緊，所以機器沒洗到！」她描述說當時場面非常尷尬。原PO在文末發出提問，是否有在迴轉壽司店工作的網友，「機器真的會洗不乾淨那麼大的垃圾嗎」。

▲網友上傳盤子底部黏著使用過芥末包的照片。（圖／翻攝Dcard）

有網友通過原PO上傳的照片，以及文中提到「新開的分店」，猜測該店可能位於永和頂溪站。對於原PO提出的疑問，有曾在迴轉壽司店上班的網友說，「之前在某壽司店打工，洗盤子都是疊一疊進洗盤子用的機器，有時候洗出來上面還有飯粒呢，洗過兩次還是在上面」、「以前在其他餐飲業工作，盤子都要先經過人工稍微沖洗，才會放進洗碗機」。曾在餐廳上班的網友覺得這屬於很大失誤，他說「進洗碗機前，都會快速用菜瓜布洗碗精刷一遍沖一遍，進洗碗機主要是確保洗乾淨，高溫殺菌一下」，並猜測壽司店「可能想說沒什麼油就懶得弄前置作業直接全部丟進去洗碗機裡面」。

有網友覺得店家的店員，裝沒事不主動提此事，「感覺不是很好」，也有位網友說「想凹折扣就說啦」，被其他網友回擊，「所以你很樂意吃到陌生人的口水是嗎？」、「不然勒，他們的失誤欸」、「請問你生活奪不順遂？」及「如果店家真的有疏失，本來就該有點表示吧，裝沒事的感覺不太好」。

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