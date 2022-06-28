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PTT「陽明醫哥」外遇護理師　還罵空姐妻：跟女兒自生自滅吧！

▲▼PTT紅人陽明醫哥遭妻子控訴劈腿。（圖／當事人提供）

▲PTT紅人陽明醫哥遭妻子控訴劈腿，甚至要妻子跟小孩自生自滅。（圖／當事人提供，下同）

記者許權毅／台中報導

網路論壇PTT名人「陽明醫哥」是部桃張姓住院醫師，他遭空姐妻子Nova爆料指控，兩人認識到結婚生子，幫他負擔許多開銷，張4年前從南部醫院調到部桃，原本是為了小孩要考小兒科醫師，不料卻愛上護理師小三，不僅從此不回南部，還嗆妻子「跟孩子自生自滅吧」、「不能談就過妳的寡婦生活吧」。

妻子Nova表示，2人2008年在PTT上認識，後來張男考上陽明醫學院公費生，後來卻常在網路上跟人開戰，甚至到差點被退學的程度，Nova畢業後考上空姐，努力存錢幫助張男負擔生活費跟租屋費等，至少30萬起跳。

▲▼PTT紅人陽明醫哥遭妻子爆料外遇護理師小三，甚至出口羞辱妻子。（圖／當事人提供）

▲陽明醫哥甚至要妻子跟小孩自生自滅。（圖／當事人提供）

Nova表示2015年2人結婚後去日本蜜月也是自己出錢，後來張男有能力後會固定拿3萬回家，但卻毫不照顧家庭。2016年張男先到南部擔任精神科住院醫師，隔年2人生下女兒，張男為了當小兒科醫師轉到部桃當住院醫師，不料卻「愛上小三」。

Nova控訴，張男要轉到部桃也沒有事先商量，自己只能帶著小孩回高雄娘家，張男每月回來探望一次。直到2020年疫情爆發Nova才帶女兒北上跟張男同住，不料同年10月又被張男趕回南部。

▲▼PTT紅人陽明醫哥遭妻子控訴劈腿。（圖／當事人提供）

▲妻子帶陽明醫哥到日本旅遊，費用全部都是妻子負擔。（圖／當事人提供）

後來張男會藉故不接電話、不回訊息，便開始冷嘲熱諷逼她離婚，甚至罵Nova拜金不要臉、跟別人有染，甚至叫她跟小孩自生自滅。Nova委託徵信社才發現張男跟同院小兒科護理師楊女發生婚外情，甚至現在已經離職給張男養。

Nova5月決定對張男跟小三提告侵害配偶權，甚至透露張男曾對她說「儘管去醫院爆，去法院提告」，怒批丈夫根本是陳世美翻版的渣男。對此部桃回應，醫師跟護理師都在工作上維持專業，私領域方面醫院不方便回應。

對此張男回應表示，跟妻子的問題都交給律師處理，認為妻子是在法律上站不住腳想耍手段，其他不方便回應，靜待司法處理。

▲▼陽明醫哥遭妻子爆料劈腿，甚至出口汙辱妻子。（圖／當事人提供）

▲▼陽明醫哥遭妻子爆料劈腿，甚至出口汙辱妻子。（圖／當事人提供）

▲妻子控訴陽明醫哥曾硬戴帽子，說自己跟別人有染。（圖／當事人提供）

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