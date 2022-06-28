恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

▲吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬周六南海擾動發展機率最高值已達90%以上，台灣東方海面另有一個、機率約70%（上圖左），兩者發展成颱的機率則分別為40%、30%（上圖右）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

周三起雨區擴大！氣象專家吳德榮表示，周五至下周一兩個「熱帶擾動」（熱帶低壓或颱風）外圍雲系影響，各地有局部短暫陣雨和明顯降雨的機率。中央氣象局預報員林定宜則說，即便有雙颱生成，對台灣影響不是那麼大，還是要持續觀察。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（28日）各地大多仍為多雲到晴，花蓮、台東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並易出現局部較大雨勢，午後各地山區有短延時強降雨及局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫約32至35度，其中花東及南部有局部36度以上高溫發生的機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜說，周三、周四南海低壓帶外圍水氣逐漸北上，東半部可能有局部短暫陣雨，雨勢比較明顯一些，有局部較大雨勢，中部沿海夜晚清晨有零星短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主，各地山區有短延時強降雨、局部大雨機率。

林定宜表示，周五至周日低壓帶北移，台灣位於低壓帶內，南部和東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部和東南部並有局部大雨機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬未來幾天南海、菲律賓東方各有熱帶擾動發展，周六南海的機率最高值已提高到90%以上，台灣東方海面另有一個、機率約70%，兩者發展成颱的機率則分別為40%、30%。

▼吳德榮說，周五起至下周一各地有局部短暫陣雨。（圖／記者林敬旻攝）



吳德榮指出，兩個熱帶擾動間距離並不致有典型「藤原效應」（雙颱效應），但彼此間接影響行徑的力量還是存在，故歐洲與美國（GFS）、加拿大（CMC）模式模擬皆有顯著差異，各國模式也都將持續調整，應繼續觀察。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五至下周一兩個熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）外圍雲系影響、雲量增多，各地有局部短暫陣雨和明顯降雨的機率；模擬不確定性高，且持續調整中，應隨時注意更新最新資料。

至於是否可能有雙颱生成，林定宜分析，在季風低壓內的低壓發展不確定性很高，包括發展強度和中心位置等，除了南海之外，台灣東北部海面也可能有另一個擾動，但兩個系統會互相牽制，即便有雙颱生成，對台灣影響不是那麼大，還是要持續觀察，周五之後要稍微留意。