高壓東退半個台灣有雨！這天起「低壓帶＋颱風逼近」雨區更大

▲明天起降雨區域擴大。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來一週中部以北晴朗炎熱有午後雷陣雨，明日起東半部轉雨，週五起低壓帶雲系影響，連帶南部降雨機率也增加，且南邊低壓帶中正有兩大熱帶擾動發展中，未來可能進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日受到太平洋高壓影響，各地天氣炎熱，東半部32到33度、西半部34到35度，花東縱谷、西半部近山區河谷、大台北盆地則有36度以上氣溫。

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今日除花東、恆春半島有零星降雨外，其他各地上半天都是多雲到晴，午後會有雷陣雨，各地山區、中南部近山區容易有短延時強降雨，沿海則有強陣風，基隆北海岸、東北部、高雄以南沿海都有偏強陣風。

▲今日各地有午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

太平洋高壓今明兩日東退，明日起受到東南風影響，帶來較多水氣，東半部、恆春半島整天斷續有雨，其他地區有午後雷陣雨，尤其山區、中南部會有短延時強降雨或局部大雨。

週五起低壓帶靠近台灣，天氣更不穩定，東半部、恆春半島、南部、澎湖、金門都整天斷續有雨，中部以北會有午後雷陣雨，東南部、南部有短延時強降雨或局部大雨。

而南邊低壓帶將有較成熟的熱帶系統發展，預估台灣南邊的熱帶擾動會持續增加，往北北西會偏西移動，菲律賓東南方的熱帶系統也可能會增強，兩者均有機會增強為颱風，不過熱帶系統距離台灣較遠，反而應多加留意週五起低壓帶靠近台灣的影響。