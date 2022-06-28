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「芙蓉」最快成颱時間曝　這天起有雨到下周

（圖／氣象局）

▲南海低壓發展中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（28日）表示，南海有一個低氣壓正在逐漸發展，未來這1-2天內有機會先增強為熱帶性低氣壓，到了周末有可能進一步增強為今年第3號颱風「芙蓉」，除影響周末的天氣外，甚至有可能一直到下周前半段都會受到低壓帶的影響，各地降雨機會較高。

吳聖宇指出，今天上午大部分地方都是晴或多雲，只有在台東、恆春半島等地有些東南風帶來的短暫陣雨機會，到了中午之後各地山區開始發展熱對流，並且逐漸往平地方向擴散，出現午後雷雨的情況還是會比較明顯。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇說，到了周三、周四，來自東南風的水氣有逐漸增多的趨勢，迎風面包括花蓮、台東、恆春半島甚至高屏山區等地，可能一整天都會斷斷續續有短暫陣雨的機會；西半部山區到了午後，仍將持續會有熱對流發展擴散帶來雷雨的情況，整體天氣會變得比較不穩定一些。

吳聖宇提醒，周五開始一直到周末，隨著南海的熱帶性低氣壓或是颱風逐漸靠近廣東沿岸，與它相關的整個低壓帶也會跟著北上到台灣附近，大氣狀態會變得更加不穩定，水氣也將更為增加，東半部及南部、恆春半島等地一整天有短暫陣雨或雷雨，中北部地區雲量增多，仍是以午後熱對流雷雨為主，但出現旺盛熱對流帶來大雷雨的可能性提高不少，因此目前來看周末假期的天氣是比較不理想的。

吳聖宇分析，目前在南海有一個低氣壓正在逐漸發展，範圍寬廣但是結構較為鬆散，未來這1-2天內有機會先增強為熱帶性低氣壓，到了周末期間靠近廣東沿岸時，甚至有可能進一步增強為今年第3號颱風「芙蓉」。

▼周五起天氣更不穩定。（圖／記者李毓康攝）

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

吳聖宇表示，雖該系統不直接威脅台灣，但是跟它相關的大範圍低壓帶將在周末北上到台灣附近，除了影響周末期間的天氣外，甚至有可能一直到下周的前半段（下周一至下周三）都會受到低壓帶的影響，各地降雨機會較高，熱對流發展也會比較旺盛，持續有大雷雨發生的可能性。

吳勝宇指出，預期要等到下周後半段，太平洋高壓增強，天氣才會逐漸回穩，對於南海這個可能發展為熱帶性低氣壓或是颱風的擾動系統未來變化情況，還是值得多加觀察留意。

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