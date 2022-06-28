氣象局曝今年可能「侵台颱風」個數！夏季天氣展望出爐

▲氣象局說明，今年侵台颱風數預測為正常，平均3至4個。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李宜秦／台北報導

時序進入颱風季，中央氣象局預估，今年7到9月氣溫正常偏暖，雨量正常，侵襲台灣的颱風數量以正常值機率最大，約3到4個，另預計弱反聖嬰現象逐漸轉正常，在反聖嬰年中，颱風生成的位置通常不會距離台灣太遠，因此在海上移動的時間也會較短。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，弱反聖嬰現象將於夏季減弱，秋冬季可能稍微增強，今年截至6月西太平洋已有2個颱風生成，相比氣候平均值4.3個偏少。

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▲▼氣象局預測未來一季氣溫正常偏暖、雨量正常。（圖／翻攝氣象局直播）

歐洲數值模式預測，今年下半季西太平洋颱風個數約21.2個，接近氣候平均值的20.2個。而今年會侵襲颱風的個數以正常值機率最大，約3到4個，即使沒有直接侵台，也可能對台造成影響。

呂國臣表示，預估今年7到9月氣溫正常偏暖，雨量正常。氣象局也將精進預報模式，未來針對發布海上警報的颱風，將依據其外圍環流對天氣的影響，若預測將出現平均風七級、陣風十級、大豪雨等級以上降雨時，就會發布「風雨預報」，並每6小時提供颱風預報路徑。

呂國臣解釋，在反聖嬰年中，颱風形成位置會比較接近台灣，不至於離台灣太遠，並會往台灣、日韓、菲律賓等方向移動，不過目前預測顯示，反聖嬰現象逐漸減弱，侵台颱風個數仍估計以正常機率最大。

▲颱風季展望三個重點包括氣溫正常偏熱、雨量正常、颱風數量正常。（圖／翻攝氣象局直播）