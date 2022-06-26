雲林織造工廠工安奪命　死者妻怒控「一直有漏電」：下一個是誰？

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮長鑫織造工廠5月7日傳出死亡工安意外，死者友人昨（25）日將案發畫面上傳臉書社群《爆廢公社二館》ＰＯ文「「不知道一條人命到底值多少？」，影片畫面顯示何姓工人維修紡紗機時突遭電擊倒地，送醫搶救後仍因心臟休克不治。並指出41歲的死者上有母親下有妻子和7歲小孩，怒控廠方草菅人命。

▲長鑫織造工廠內何姓工人維修紡紗機時突遭電擊倒地，送醫搶救後仍因心臟休克不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署主檢吳文城對此表示，經解剖後，檢察官已於本週收到解剖報告，法醫研究所解剖認為何姓工人死因與電擊有關，此部分已告知家屬。惟整起工安事件相關過失責任歸屬，仍須待工安事故調查報告釐清後，檢察官才能再進一步偵查。

▲長鑫織造工廠內何姓工人維修紡紗機時突遭電擊倒地，送醫搶救後仍因心臟休克不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

何姓工人妻子接受媒體訪問表示，5月7日接獲廠方來電通知丈夫出事，她急忙趕往工廠，見廠內同事當時正幫她先生實施心肺復甦術，在救護車地達後隨即由救護人員接手急救並送醫，但最後仍然無法挽回丈夫的生命。並指出何姓死者在公司擔任副組長，當時在進行例行性的工作，捲紗機鎖螺絲。

▲雲林虎尾鎮長鑫織造工廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

何妻接著向媒體控訴，「一直持續都有漏電，為什麼都沒有人要處理？」，何妻說，她也曾在該廠工作2年多，直到孩子出生請完育嬰假後才離職，當時工廠內就不時發生漏電情況，但是廠方顯然沒有進一步妥善處理，怒斥「要等到有人出事了才要處理？我比較在意這點，我今天死了一個老公，下一個會是誰？」

雲林縣勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，此案目前正由勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心調查中。7日當天獲報後，雲縣府已緊急啟動勞工職災傷亡救助機制，前往慰問死者家屬並發給慰問金，後續也將繼續給予關懷，盼協助家屬減輕傷痛，度過眼前難關。

▲長鑫織造工廠內何姓工人維修紡紗機時突遭電擊休克送醫不治，其妻將畫面ＰＯ上網路怒控廠方草菅人命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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