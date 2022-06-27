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基隆+372！新冠疫情趨緩下降　林右昌籲外出防疫「3原則」

▲0605基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心27日公布國內本土病例新增2萬8489例，基隆新增372例，市長林右昌表示，基隆今天疫情首見三字頭，也自4月24日以來的最低，疫情平緩，本市專責病房空床率五成四，他籲請民眾外出仍要「戴好口罩、勤洗手，保持社交距離」。

林右昌指出，在這372名確診人數，其中外縣市通報66例，佔17.74％；其中女性194人、男性178人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有72人、占19.35%，35-44歲次之，有70人、占18.82%。至於，75歲以上的長者有16人、65-74歲有27人、6歲以下有22人。

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林右昌表示，本市現有COVID-19專責病房198床，目前收治91人、空床107床，空床率54.0%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症37名、中症14名、輕症19名；部立基隆醫院，重症1名、中症4名、輕症15名；三總基隆分院，輕症1名；礦工醫院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬3995人，利用快速通道的有3萬2214人，有5萬9081人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬4892人，條件不符合則有1萬4189人。

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