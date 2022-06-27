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宜蘭+485！5／3以來確診最低　 7／1起部分醫院調整防疫診內容

▲▼宜蘭＋485，是5/3以來確診人數最低的一天。另，7/1起，部分醫院將調整多功能防疫診服務時間和項目。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭＋485，是5/3以來確診人數最低的一天。另，7/1起，部分醫院將調整多功能防疫診服務時間和項目。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(27)日宣布宜蘭縣新增485名確診個案，無新增死亡個案。宜蘭縣長林姿妙感謝縣內醫療團隊共同守護民眾健康，而27日是5月3日以來，確診人數最少的1天，也提醒縣民要持續配合防疫措施；另外，自7月1日開始，縣內部分醫院將調整多功能防疫診服務時間和項目，請有需求的民眾注意相關內容。

▲▼宜蘭＋485，是5/3以來確診人數最低的一天。另，7/1起，部分醫院將調整多功能防疫診服務時間和項目。（圖／宜縣府提供，下同）

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宜蘭衛生局表示，自7月1日起，調整縣內部分醫院多功能防疫診服務時間及項目，包含：羅東聖母醫院社區篩檢站調整為週一至週日下午2時至6時、防疫診看診時段調整為週一至週日下午2時至4時30分；羅東博愛醫院社區篩檢站整為週一至週日上午8時至12時、防疫診看診時段調整為週一至週日上午8時30分至11時30分。

另外，杏和醫院社區篩檢站自7月1日起與防疫診合併辦理，提供快篩陽性診斷、疑似或確診個案診療、開立處方及領取藥物等服務。

衛生局指出，宜蘭溪北地區的民眾若有PCR篩檢需求，除了到杏和醫院的防疫診外，也可至陽明交通大學附設醫院社區篩檢站及多功能防疫診接受服務。

宜蘭校園疫情方面，27日新增確診學生103人、教職員工12人，累計10,208位學生、1,107位教職員確診。

而宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.2%，第二劑涵蓋率為80.7%，第三劑涵蓋率達68.7%。衛生局表示，第18波學童快打站將於7月2日起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打；也請其他年齡層的縣民，儘快接種完整疫苗，提升群體保護力。

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