連日午後雷雨！　雲林斗南道路突塌2米深超大天坑...10天才能修復

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林連日午後雷雨降雨量豐沛，今（26）日斗南鎮雲187縣道出現2米深的大天坑，疑因水利排水阻塞造成。斗南鎮長沈暉勛表示，已立即聯繫水利相關單位，預計需約10日修復工期，呼籲民眾經過務必減速慢行。

▲斗南鎮雲187縣道出現2米深的大天坑，疑因水利排水阻塞造成。（圖／記者蔡佩旻攝）



石龜里里長許耀文指出，今日早晨九時許有里民行經該處，發現地面有裂痕，他立即趕往現場查看，先行使用竹枝圍起來，待返家取來三角錐後回到現場，地面下陷情況加劇，許耀文說，當時即立刻通報水利相關單位，而裂縫處約10多分鐘即迅速坍塌變成大坑，下方水流湍急，周邊土石還正緩緩掉落水中，坑也越來越大。

▲石龜里長許耀文提供影片表示，坑洞是經過水流沖刷漸漸變大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副主席黃景鴻表示，坑洞旁為水利大排，汛期前農田水利署雲林管理處大埤工作站都有來疏濬，也有可能因上游雨量大，沖刷漂流木與竹枝至該處橋下阻塞，以致流水沖刷路基，造成路面下陷與坍方。黃景鴻呼籲鄉親，平常從石龜往大林的行經該處的用路人，近期將匯封道修路，若騎機車欲通行，務必加強注意安全。

斗南鎮長沈暉勛表示，水利站上週疏濬時將大排中的雜物清淤打撈上岸後並未清走，堆積在大排旁，且橋下疑似仍為阻塞狀態，加上雨勢大、水流急，才會釀成地基遭掏空，道路修繕預計需要10天工程期，呼籲民眾經過減速慢行。

▲斗南鎮長沈暉勛指出，目前橋下仍有大量枯枝造成水流阻塞。（圖／記者蔡佩旻攝）

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