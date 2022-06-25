　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連日午後雷雨！　雲林斗南道路突塌2米深超大天坑...10天才能修復

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林連日午後雷雨降雨量豐沛，今（26）日斗南鎮雲187縣道出現2米深的大天坑，疑因水利排水阻塞造成。斗南鎮長沈暉勛表示，已立即聯繫水利相關單位，預計需約10日修復工期，呼籲民眾經過務必減速慢行。

▲斗南鎮雲187縣道出現2米深的大天坑，疑因水利排水阻塞造成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗南鎮雲187縣道出現2米深的大天坑，疑因水利排水阻塞造成。（圖／記者蔡佩旻攝）

石龜里里長許耀文指出，今日早晨九時許有里民行經該處，發現地面有裂痕，他立即趕往現場查看，先行使用竹枝圍起來，待返家取來三角錐後回到現場，地面下陷情況加劇，許耀文說，當時即立刻通報水利相關單位，而裂縫處約10多分鐘即迅速坍塌變成大坑，下方水流湍急，周邊土石還正緩緩掉落水中，坑也越來越大。

▲斗南鎮雲187縣道出現2米深的大天坑，疑因水利排水阻塞造成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲石龜里長許耀文提供影片表示，坑洞是經過水流沖刷漸漸變大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副主席黃景鴻表示，坑洞旁為水利大排，汛期前農田水利署雲林管理處大埤工作站都有來疏濬，也有可能因上游雨量大，沖刷漂流木與竹枝至該處橋下阻塞，以致流水沖刷路基，造成路面下陷與坍方。黃景鴻呼籲鄉親，平常從石龜往大林的行經該處的用路人，近期將匯封道修路，若騎機車欲通行，務必加強注意安全。

斗南鎮長沈暉勛表示，水利站上週疏濬時將大排中的雜物清淤打撈上岸後並未清走，堆積在大排旁，且橋下疑似仍為阻塞狀態，加上雨勢大、水流急，才會釀成地基遭掏空，道路修繕預計需要10天工程期，呼籲民眾經過減速慢行。

▲斗南鎮雲187縣道出現2米深的大天坑，疑因水利排水阻塞造成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗南鎮長沈暉勛指出，目前橋下仍有大量枯枝造成水流阻塞。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►叫傳播妹又摸又抱...不給錢還退貨　男友討公道...摑臉痛毆還PO網

►洗蔥場、工地現非法移工作業　雲林移民署單日查獲14人涉不法

►250萬賓士貨卡沒熄火「車主急奔廁所」　賊秒開走：沒開過好車

►「疫情影響生計」裝可憐求買農產　雲林小農遭詐騙集團盜圖　

►曬花生擋道竟「私刑」全推落水溝　受害農民先吞忍：暫不提告

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
童顏悲劇！32歲媽「半張臉永遠停在12歲」　驚人真面目曝光
快訊／還沒停！雷雨彈再轟5縣市　警戒區域出爐
猴痘最新指引！接觸者「2對象監測避免性行為」　風險分類6情境
排隊看完殭屍「後悔了」　網狂刷照片秒挺：沒想像驚悚
摩鐵雙屍命案！女懷孕不滿淪小三　持超音波照片談判慘遭殺害
驚人「雨瀑」狂轟北市信義區！　照片曝光
快訊／殭屍展售票重啟了！　南美館重新開放
快訊／桃園大樓氣爆！　18歲男學生自家做實驗炸掉浴室

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹縣+1015！放寬醫院陪病探病限制　

快訊／高雄女墜樓卡進水溝！　消防用繩索拉出送醫...無生命跡象

花7萬5刺青！結果「墓碑變酒壺」　1個月後提告討錢...法官打臉

工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿左胸慘死」　職安署赴現場調查

1人顧60病患！彰化精神病醫院爆群聚　醫護累到崩潰

摩鐵雙屍命案！女懷孕3月不滿淪小三　持超音波照片談判慘遭殺害

快訊／殭屍小心！人潮又來了　南美館暫停入場3小時後重新開放

快訊／桃園大樓傳氣爆！18歲男學生自家做實驗　氣體外洩炸掉浴室

快訊／2女爬谷關七雄　開車失控衝落60米溪谷「車尾瞬間消失」

改裝機車大牌「戴口罩」躲查緝　警方攔查騎士下場超慘！

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

拍婚紗幕後荒謬又搞笑XD　新郎視角像「老鷹抓小雞」

新竹縣+1015！放寬醫院陪病探病限制　

快訊／高雄女墜樓卡進水溝！　消防用繩索拉出送醫...無生命跡象

花7萬5刺青！結果「墓碑變酒壺」　1個月後提告討錢...法官打臉

工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿左胸慘死」　職安署赴現場調查

1人顧60病患！彰化精神病醫院爆群聚　醫護累到崩潰

摩鐵雙屍命案！女懷孕3月不滿淪小三　持超音波照片談判慘遭殺害

快訊／殭屍小心！人潮又來了　南美館暫停入場3小時後重新開放

快訊／桃園大樓傳氣爆！18歲男學生自家做實驗　氣體外洩炸掉浴室

快訊／2女爬谷關七雄　開車失控衝落60米溪谷「車尾瞬間消失」

改裝機車大牌「戴口罩」躲查緝　警方攔查騎士下場超慘！

新竹縣+1015！放寬醫院陪病探病限制　

蘿莉塔為她套上「純金戒指」　揭國光女神真實為人：永遠記得恩情

人妻只穿薄紗！車內「睡衣誘惑」結果他阿嬤在後座　糗片爆紅

BL劇大結局尺度噴發！「鄭傅CP」火辣滾床2分40秒吻不停

台北無菜單創意私廚料理！清蒸處女蟳掛滿豐厚蟹膏、配老酒吃更香

職場性暴力！她每天被豬哥主管「伸裙底亂摸」　崩潰到差點輕生

快訊／高雄女墜樓卡進水溝！　消防用繩索拉出送醫...無生命跡象

花7萬5刺青！結果「墓碑變酒壺」　1個月後提告討錢...法官打臉

出家門感覺有視線襲身！　她地毯式搜索曝「行走監視器」真面目

虎斑被退養憂鬱到不吃不喝！　半個月後「重獲幸福」安逸躺新家

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

猛撞路邊停車再衝路樹　IG網紅不治

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

獨／天價金額曝！殭屍們坐飛機來台保持完美控溫

快訊／ 苗栗重機撞路邊停車　騎士無生命跡象

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

犯法移工「極樂台灣」回應了！　甜擁孕妻：謝謝台灣

即／18歲男學生做實驗不慎炸掉浴室

滷肉飯鬥毆畫面曝　抄木椅狂砸辣妹哀求才停手

妻外遇洋男！綠帽夫竟要求「扮女裝當伴娘」

人夫偷吃俏助理　前妻翻出跳蛋判賠30萬元

更多熱門

相關新聞

叫傳播妹不給錢還退貨　男友討公道痛毆還PO網

叫傳播妹不給錢還退貨　男友討公道痛毆還PO網

雲林縣一名陳姓男子想看辣妹，異想天開以自宅開趴為由，打電話叫來傳播妹，見火辣傳播妹到府，陳男對小姐上下其手又摸又抱後，不僅沒錢付錢，還以小姐不優為由「退貨」，事後多名男子到陳男家堵人討公道，對他摑臉拳腳相向索賠，並以手機拍攝陳男遭毆打畫面，還在《社會事新聞影音》LINE社群將影片po出。

區域聯防救回雲林6歲重症童　劉建國曝「以病人為中心」新思維

區域聯防救回雲林6歲重症童　劉建國曝「以病人為中心」新思維

「解科技人才荒」在虎科大　中科園區人才媒合供300職缺

「解科技人才荒」在虎科大　中科園區人才媒合供300職缺

洗蔥場現非法移工　雲林移民署單日查獲14人

洗蔥場現非法移工　雲林移民署單日查獲14人

雲林+1351！校園兒童疫苗多元接種下週啟動

雲林+1351！校園兒童疫苗多元接種下週啟動

關鍵字：

天坑雲林斗南鎮石龜里雲187縣道

讀者迴響

熱門新聞

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

猛撞路邊停車再衝路樹　IG網紅不治

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

趙小僑懷孕8月「身體冒2神奇變化」！

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面