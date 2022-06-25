　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

叫傳播妹又摸又抱...不給錢還退貨　男友討公道...摑臉痛毆還PO網

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名陳姓男子想看辣妹，異想天開以自宅開趴為由，打電話叫來傳播妹，見火辣傳播妹到府，陳男對小姐上下其手又摸又抱後，不僅沒錢付錢，還以小姐不優為由「退貨」，事後多名男子到陳男家堵人討公道，對他摑臉拳腳相向索賠，並以手機拍攝陳男遭毆打畫面，還在《社會事新聞影音》LINE社群將影片po出。

LINE社群《社會事新聞影音》社群6月23日PO一段影片，影片中男子被質問甚麼名字及做了何事，男子自稱陳某某之前對特種行業女孩子，做了不尊重的行為，惡煞立即掌摑陳男兩巴掌，陳男痛的哀嚎，惡煞問陳男要如何處理，陳男不敢反抗直說以後不敢了，以後在此銷聲匿跡。

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）

惡煞對陳男說，再給你一次機會，怎麼處理，對「妹仔」(指傳播妹)怎麼賠償？陳男回應因為沒有經濟能力才會這樣，惡煞聽到後問陳男，你是跟人家約好玩的是不是，陳男回應他只是看「美眉」沒有要亂來的意思，另一名惡煞問陳男幾次紀錄了，陳男回答說2次，真的沒能力賠錢，只是叫傳播妹看看探路，只有雙手抱抱。

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）

惡煞聽到陳男沒錢叫傳播妹還毛手毛腳存心戲弄，持鐵棒痛毆及一陣拳打腳踢，陳男下跪求饒，整個畫面傳到社群公開，引起警方注意，雲林縣警察局斗六警分局介入偵辦，傳喚涉嫌動手打人的洪姓男子及其他兩人到案說說明，洪男警訊時稱因女友遭到陳男毛手毛腳，才會找陳男興師問罪。

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）

斗六警分局指出，調閱現場周邊監視器，為4名男子圍住1名跪坐於地之男子，其中3名男子持金屬棍棒毆打陳姓被害人，經陳男到案釐清發現，因6月20日透過LINE通訊軟體聯繫按摩工作室平臺欲前往消費，到場後陳民以又是同一位按摩師為由而拒絕，未付款而離開，該工作室平臺佯稱再介紹陳民另一位按摩師，陳民依其指示前往上揭案發公寓外門口等候時，便遭現場洪姓男子夥同另2名嫌疑人持棍棒毆打成傷，被害人由警方協助其就醫驗傷並製作筆錄。

警方表示，被害人陳姓男子不追究、不提告；拍攝者洪男於23日到案向警方說明，並交付犯案工具鐵管1支，戴嫌及張嫌也於24日到案說明，針對1名身分待查之涉案男子警方將持續追緝到案，訊後全案將依刑法妨害秩序罪函請雲林地檢署偵辦。

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►洗蔥場、工地現非法移工作業　雲林移民署單日查獲14人涉不法

►250萬賓士貨卡沒熄火「車主急奔廁所」　賊秒開走：沒開過好車

►「疫情影響生計」裝可憐求買農產　雲林小農遭詐騙集團盜圖　

►曬花生擋道竟「私刑」全推落水溝　受害農民先吞忍：暫不提告

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
快訊／首例猴痘男「接觸匡列20人變9人」　莊人祥說原因
快訊／重機IG網紅出嚴重車禍　送醫不治
快訊／侯怡君盲父過世！抱著不肯鬆手慟哭：來我夢裡好嗎
絲襪妹被追撞「四肢後仰秒立起」　他驚：可要LINE嗎
富邦悍將突爆發疫情　郭俊麟等6球員快篩陽性
移工「極樂台灣」爽開賓士擁孕妻　遭移民署驅逐出境
快訊／摩鐵驚見男女雙屍！　他悶死22歲女友舉槍自盡
重機IG網紅出嚴重車禍！　車斷兩截當場OHCA
快訊／外雙溪滾泥沙洪水！　緊急撤離遊客
殭屍展「人比鬼多」暫停售票　四叉貓：感謝新竹靈糧堂賜箭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連日午後雷雨！　雲林斗南道路突塌2米深超大天坑...10天才能修復

撞路邊停車再衝路樹「重機斷成兩截」　與車友出遊...IG網紅慘死

補教女師上網找打工...幫網購平台「衝銷量」　被騙17萬原因曝光

女友閃人男獨留小黃生悶氣　路人一句「看三小」他狂刺對方肚子

快訊／北市雷陣雨又釀災！松山先傳樹壓車　內湖再傳4米路樹倒

網紅移工在台仲介賣淫...爽開賓士囂張曬孕妻　移民署驅逐出境

彰化驚傳雙屍命案　男悶死女友後舉槍自盡...2人陳屍摩鐵

叫傳播妹又摸又抱...不給錢還退貨　男友討公道...摑臉痛毆還PO網

馬路成小河！婦騎車遭沖倒2男下車急救援　影片PO網被讚爆

自創品牌聞名車界...重機騎士命危　IG告白愛車：願意牽你到永遠

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

拍婚紗幕後荒謬又搞笑XD　新郎視角像「老鷹抓小雞」

連日午後雷雨！　雲林斗南道路突塌2米深超大天坑...10天才能修復

撞路邊停車再衝路樹「重機斷成兩截」　與車友出遊...IG網紅慘死

補教女師上網找打工...幫網購平台「衝銷量」　被騙17萬原因曝光

女友閃人男獨留小黃生悶氣　路人一句「看三小」他狂刺對方肚子

快訊／北市雷陣雨又釀災！松山先傳樹壓車　內湖再傳4米路樹倒

網紅移工在台仲介賣淫...爽開賓士囂張曬孕妻　移民署驅逐出境

彰化驚傳雙屍命案　男悶死女友後舉槍自盡...2人陳屍摩鐵

叫傳播妹又摸又抱...不給錢還退貨　男友討公道...摑臉痛毆還PO網

馬路成小河！婦騎車遭沖倒2男下車急救援　影片PO網被讚爆

自創品牌聞名車界...重機騎士命危　IG告白愛車：願意牽你到永遠

連日午後雷雨！　雲林斗南道路突塌2米深超大天坑...10天才能修復

「南部1縣市破10萬例」確診分布一次看！　本土累計354萬人染疫

闖入歐洲古堡！精選8間網美必住台東民宿　夢幻玻璃屋享露天泳池

快訊／首例猴痘男「接觸匡列20人變9人」！莊人祥說原因

彰化縣長黨內參選人選未定？　蔡英文：一定提名最好的

為何趴睡姿勢最糟糕？　專家1句話「突破盲點」2800萬網友解惑了

小鐘罕見動怒！被狂問「地雷問題」不忍了：我為什麼要受這個氣

撞路邊停車再衝路樹「重機斷成兩截」　與車友出遊...IG網紅慘死

願我們都能找到自己的「樹洞」！善用3個途徑，推敲平靜身心的所在之處

快訊／侯怡君盲父過世！她「抱著不肯鬆手」　慟哭：來我夢裡好嗎

漁夫帽男闖店掏槍襲擊！　抱嬰爸徒手阻擋槍秒壞掉

社會熱門新聞

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

獨／天價金額曝！殭屍們坐飛機來台保持完美控溫

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

快訊／ 苗栗重機撞路邊停車　騎士無生命跡象

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

犯法移工「極樂台灣」回應了！　甜擁孕妻：謝謝台灣

滷肉飯鬥毆畫面曝　抄木椅狂砸辣妹哀求才停手

人夫偷吃俏助理　前妻翻出跳蛋判賠30萬元

妻外遇洋男！綠帽夫竟要求「扮女裝當伴娘」

殯葬處官員「耍特權」直擊　二殯員工：大家都知沒人敢說

猛撞路邊停車再衝路樹　IG網紅不治

更多熱門

相關新聞

區域聯防救回雲林6歲重症童　劉建國曝「以病人為中心」新思維

區域聯防救回雲林6歲重症童　劉建國曝「以病人為中心」新思維

新北中和2歲童恩恩染疫死亡爭議持續延燒，新北市府疑延遲就醫81分鐘引發討論，而在兒童急診醫療艱困區的雲林縣，卻透過在地醫院區域聯防，成功救回一名6歲腦炎重症病童安安。民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今（25日）透過臉書表示，醫療支援和整合應該有「以病人為中心」的另一種思維，儘管雲林的若瑟醫院、台大雲林分院都沒有全兒科科別，卻透過急、重症科互補，為重症病童找到生機。

「解科技人才荒」在虎科大　中科園區人才媒合供300職缺

「解科技人才荒」在虎科大　中科園區人才媒合供300職缺

洗蔥場現非法移工　雲林移民署單日查獲14人

洗蔥場現非法移工　雲林移民署單日查獲14人

雲林+1351！校園兒童疫苗多元接種下週啟動

雲林+1351！校園兒童疫苗多元接種下週啟動

賓士貨卡沒熄火車主急奔廁所　賊秒開走

賓士貨卡沒熄火車主急奔廁所　賊秒開走

關鍵字：

惡煞傳播妹雲林私刑

讀者迴響

熱門新聞

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

前黑澀會美眉變年收9億女老闆　老公兒子曝光

趙小僑懷孕8月「身體冒2神奇變化」！

獨／天價金額曝！殭屍們坐飛機來台保持完美控溫

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面