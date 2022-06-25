叫傳播妹又摸又抱...不給錢還退貨　男友討公道...摑臉痛毆還PO網

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名陳姓男子想看辣妹，異想天開以自宅開趴為由，打電話叫來傳播妹，見火辣傳播妹到府，陳男對小姐上下其手又摸又抱後，不僅沒錢付錢，還以小姐不優為由「退貨」，事後多名男子到陳男家堵人討公道，對他摑臉拳腳相向索賠，並以手機拍攝陳男遭毆打畫面，還在《社會事新聞影音》LINE社群將影片po出。

LINE社群《社會事新聞影音》社群6月23日PO一段影片，影片中男子被質問甚麼名字及做了何事，男子自稱陳某某之前對特種行業女孩子，做了不尊重的行為，惡煞立即掌摑陳男兩巴掌，陳男痛的哀嚎，惡煞問陳男要如何處理，陳男不敢反抗直說以後不敢了，以後在此銷聲匿跡。

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）

惡煞對陳男說，再給你一次機會，怎麼處理，對「妹仔」(指傳播妹)怎麼賠償？陳男回應因為沒有經濟能力才會這樣，惡煞聽到後問陳男，你是跟人家約好玩的是不是，陳男回應他只是看「美眉」沒有要亂來的意思，另一名惡煞問陳男幾次紀錄了，陳男回答說2次，真的沒能力賠錢，只是叫傳播妹看看探路，只有雙手抱抱。

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）

惡煞聽到陳男沒錢叫傳播妹還毛手毛腳存心戲弄，持鐵棒痛毆及一陣拳打腳踢，陳男下跪求饒，整個畫面傳到社群公開，引起警方注意，雲林縣警察局斗六警分局介入偵辦，傳喚涉嫌動手打人的洪姓男子及其他兩人到案說說明，洪男警訊時稱因女友遭到陳男毛手毛腳，才會找陳男興師問罪。

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）

斗六警分局指出，調閱現場周邊監視器，為4名男子圍住1名跪坐於地之男子，其中3名男子持金屬棍棒毆打陳姓被害人，經陳男到案釐清發現，因6月20日透過LINE通訊軟體聯繫按摩工作室平臺欲前往消費，到場後陳民以又是同一位按摩師為由而拒絕，未付款而離開，該工作室平臺佯稱再介紹陳民另一位按摩師，陳民依其指示前往上揭案發公寓外門口等候時，便遭現場洪姓男子夥同另2名嫌疑人持棍棒毆打成傷，被害人由警方協助其就醫驗傷並製作筆錄。

警方表示，被害人陳姓男子不追究、不提告；拍攝者洪男於23日到案向警方說明，並交付犯案工具鐵管1支，戴嫌及張嫌也於24日到案說明，針對1名身分待查之涉案男子警方將持續追緝到案，訊後全案將依刑法妨害秩序罪函請雲林地檢署偵辦。

▲陳男對小姐上下其手又摸又抱後，沒錢付帳以不優為由「退貨」，多名惡煞到陳男家堵人。（圖／翻攝自LINE社群／社會事新聞影音）



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