助理被爆態度差！廖老大「霸氣1舉動」道歉加盟主　網讚：很明理

▲廖老大飲料店排隊盛況。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」爆紅後，以口頭禪「阿娘喂」創立手搖飲料店，更開放有興趣的民眾加盟。不過，廖老大近來就收到不少加盟主投訴助理態度不佳，而他事後霸氣1舉動也讓大票網友狂讚，「老大賞罰分明～讚」、「廖老大霸氣大刀一砍，讚」。

廖老大在臉書粉專「賽車教父-廖老大」上貼出對話紀錄，從截圖可見，加盟主疑似和琦玉助理鬧得不開心，於是就寫說「別太過分嘿」、「不然你想怎樣」、「我看你想怎樣，我奉陪」。

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對此，廖老大的助理則回應「你也剛好就好」、「別太過分嘿」、「不然你想怎樣」、「自己看看自己的說話態度好不好」。最後，加盟主則問，「你要不要請廖老大出來做公正？怕你不敢請出來，我就是笑你不敢啦。」

這段對話也被傳到廖老大那，讓他在粉專上透露，近來已經收到許多加盟主投訴「本公司助理態度不佳，造成加盟者觀感不好」，因此他得知此事後，已經將助理解僱，同時也鄭重向加盟主道歉。

消息曝光後，吸引萬人按讚，不少網友紛紛回應，「老大一定了解事情才會公開發布解僱，老大處理事情是明理的」、「還好加盟主願意說，如果加盟主放在心裡不說，公司不知道，問題就很大了」、「這是管理問題，內部需要好好的檢討面試制度」、「找員工最怕就是自我放大，有的大公司副總秘書好像真的以為自己就是副總」。

但也有些網友認為，「事出必有因，應該要兩方對照一下說法」、「助理說加盟主講話的態度不好，加盟主一定是說了什麼難聽的話，要不要加盟主把之前所有對話都翻出來，讓大家看看是說了什麼可能會比較公正」。

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